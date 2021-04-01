Большунов ответил на вопрос, готов ли он приехать на свадьбу Клебо

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Российский лыжник Александр Большунов ответил на вопрос, готов ли приехать на свадьбу своего главного соперника, норвежца Йоханнеса Клебо, если будет приглашён.
Большунов ответил на вопрос, готов ли он приехать на свадьбу Клебо
  • Александр Большунов / © Федерация Лыжных Гонок России

«Поехал бы, а почему нет?» — цитирует Большунова «Спорт-Экспресс».

Россиянин приглашал Клебо на свою свадьбу, которая состоится 24 апреля. Норвежец отказался, сославшись на занятость.

На чемпионате мира по лыжным видам спорта 2021 года в немецком Оберстдорфе Александр Большунов завоевал золотую медаль в скиатлоне и серебряные в эстафете и в марафоне, а также бронзовую медаль в командном спринте. Кроме того, в прошедшем сезоне российский лыжник второй раз подряд выиграл престижную многодневку «Тур де Ски» и одержал победу в общем зачёте Кубка мира.

Ранее Большунов рассказал, за кем следит на YouTube.

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