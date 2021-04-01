Лыжник Большунов рассказал, за кем следит на YouTube

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Российский лыжник Александр Большунов ответил на вопрос, кого он смотрит на YouTube.
Лыжник Большунов рассказал, за кем следит на YouTube
  • © Keystone Press Agency / Kalle Parkkinen
  • globallookpress.com

«Нет такого, чтобы я где-то зависал. Если есть что-то интересное, конечно, посмотрим. Тот же Comedy. Выпуски Дудя смотрим, бывает. Он как-то видео выкинул, поздравлял. Но напрямую не общались», — цитирует Большунова «Спорт-Экспресс».

Он также заявил, что у него остались только положительные эмоции от поездки на передачу Comedy Club.

На чемпионате мира по лыжным видам спорта 2021 года в немецком Оберстдорфе Александр Большунов завоевал золотую медаль в скиатлоне и серебряные в эстафете и в марафоне, а также бронзовую медаль в командном спринте. Кроме того, в прошедшем сезоне российский лыжник второй раз подряд выиграл престижную многодневку «Тур де Ски» и одержал победу в общем зачёте Кубка мира.

Ранее депутат Дмитрий Свищёв отреагировал на опасения Большунова по поводу тредбана.

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