Свищёв отреагировал на опасения Большунова по поводу тредбана

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв прокомментировал опасения российского лыжника Александра Большунова по поводу тредбана, который ему обещали приобрести.

«Олимпийский комитет уже всё оплатил, поэтому тредбан обязательно доедет до России. У Большунова есть отличная возможность позвонить своему любимому президенту Елене Валерьевне Вяльбе и обсудить с ней этот вопрос. Она ему скажет конкретную дату привоза этого оборудования в Россию», — цитирует Свищёва «Чемпионат».

Он также призвал лыжника не беспокоиться по поводу тредбана.

На чемпионате мира по лыжным видам спорта 2021 года в немецком Оберстдорфе Александр Большунов завоевал золотую медаль в скиатлоне и серебряные в эстафете и в марафоне, а также бронзовую медаль в командном спринте. Кроме того, в прошедшем сезоне российский лыжник второй раз подряд выиграл престижную многодневку «Тур де Ски» и одержал победу в общем зачёте Кубка мира.

Ранее Большунов рассказал о ситуации с покупкой тредбана.