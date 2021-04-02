Большунов подтвердил, что не выступит в марафоне на ЧР
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«Побегу ли я марафон? Хорош уже, сколько можно бегать? Гонка последняя на этом чемпионате, но не последняя в сезоне. Югорский марафон возможен», — цитирует Большунова «Спорт-Экспресс».
2 апреля сборная Северо-Западного федерального округа во главе с Большуновым выиграла мужскую эстафету на чемпионате России. Марафонская гонка состоится 4 апреля.
Ранее сообщалось, что Большунов пропустит марафон на ЧР.