Большунов подтвердил, что не выступит в марафоне на ЧР

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Лыжник Александр Большунов не будет бежать марафон на 50 км в рамках чемпионата России, который проходит в Тюмени.
Большунов подтвердил, что не выступит в марафоне на ЧР
  • © Johanna Lundberg/Keystone Press Agency
  • globallookpress.com

«Побегу ли я марафон? Хорош уже, сколько можно бегать? Гонка последняя на этом чемпионате, но не последняя в сезоне. Югорский марафон возможен», — цитирует Большунова «Спорт-Экспресс».

2 апреля сборная Северо-Западного федерального округа во главе с Большуновым выиграла мужскую эстафету на чемпионате России. Марафонская гонка состоится 4 апреля.

Ранее сообщалось, что Большунов пропустит марафон на ЧР.

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