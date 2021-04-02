Большунов подтвердил, что не выступит в марафоне на ЧР

Лыжник Александр Большунов не будет бежать марафон на 50 км в рамках чемпионата России, который проходит в Тюмени.

«Побегу ли я марафон? Хорош уже, сколько можно бегать? Гонка последняя на этом чемпионате, но не последняя в сезоне. Югорский марафон возможен», — цитирует Большунова «Спорт-Экспресс».

2 апреля сборная Северо-Западного федерального округа во главе с Большуновым выиграла мужскую эстафету на чемпионате России. Марафонская гонка состоится 4 апреля.

Ранее сообщалось, что Большунов пропустит марафон на ЧР.