СМИ: Большунов пропустит марафон на ЧР

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Лидер мужской сборной России по лыжным гонкам Александр Большунов не будет принимать участие в гонке на 50 км на первенстве страны, которое проходит в Тюмени.
СМИ: Большунов пропустит марафон на ЧР
  • © Keystone Press Agency / Kalle Parkkinen
  • globallookpress.com

Об этом сообщает «Чемпионат». Гонка на 50 км в рамках чемпионата России состоится 4 апреля.

В текущем сезоне Большунов во второй раз подряд выиграл общий зачёт Кубка мира. Также российский лыжник завоевал золото в скиатлоне на чемпионате мира — 2021 и одержал победу на престижной многодневке «Тур де Ски».

2 апреля Большунов в составе сборной Северо-Западного федерального округа победил в эстафете на чемпионате России.

Ранее сообщалось, что команда Большунова победила в эстафете на чемпионате России по лыжным гонкам.

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