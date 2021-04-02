СМИ: Большунов пропустит марафон на ЧР
- © Keystone Press Agency / Kalle Parkkinen
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Об этом сообщает «Чемпионат». Гонка на 50 км в рамках чемпионата России состоится 4 апреля.
В текущем сезоне Большунов во второй раз подряд выиграл общий зачёт Кубка мира. Также российский лыжник завоевал золото в скиатлоне на чемпионате мира — 2021 и одержал победу на престижной многодневке «Тур де Ски».
2 апреля Большунов в составе сборной Северо-Западного федерального округа победил в эстафете на чемпионате России.
Ранее сообщалось, что команда Большунова победила в эстафете на чемпионате России по лыжным гонкам.