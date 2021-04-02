Бородавко объяснил, почему Большунов не будет бежать марафон на ЧР по лыжным гонкам
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«В плане изначально стояло, что он не будет бежать марафон. Всё идёт по плану, мы так и планировали. Он поучаствовал в четырёх гонках, мы выполнили, что наметили», — цитирует Бородавко «Чемпионат».
2 апреля Большунов в составе сборной Северо-Западного федерального округа одержал победу в эстафете на чемпионате России. Марафонская гонка запланирована на 4 апреля.
Ранее Большунов подтвердил, что не выступит в марафоне на ЧР.