Бородавко объяснил, почему Большунов не будет бежать марафон на ЧР по лыжным гонкам

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Старший тренер мужской сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко объяснил решение лидера национальной команды Александра Большунова отказаться от участия в гонке на 50 км, которая пройдёт на чемпионате страны в Тюмени.
Бородавко объяснил, почему Большунов не будет бежать марафон на ЧР по лыжным гонкам
  • Reuters

«В плане изначально стояло, что он не будет бежать марафон. Всё идёт по плану, мы так и планировали. Он поучаствовал в четырёх гонках, мы выполнили, что наметили», — цитирует Бородавко «Чемпионат».

2 апреля Большунов в составе сборной Северо-Западного федерального округа одержал победу в эстафете на чемпионате России. Марафонская гонка запланирована на 4 апреля.

Ранее Большунов подтвердил, что не выступит в марафоне на ЧР.

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