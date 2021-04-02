Бородавко объяснил, почему Большунов не будет бежать марафон на ЧР по лыжным гонкам

Старший тренер мужской сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко объяснил решение лидера национальной команды Александра Большунова отказаться от участия в гонке на 50 км, которая пройдёт на чемпионате страны в Тюмени.

«В плане изначально стояло, что он не будет бежать марафон. Всё идёт по плану, мы так и планировали. Он поучаствовал в четырёх гонках, мы выполнили, что наметили», — цитирует Бородавко «Чемпионат».

2 апреля Большунов в составе сборной Северо-Западного федерального округа одержал победу в эстафете на чемпионате России. Марафонская гонка запланирована на 4 апреля.

Ранее Большунов подтвердил, что не выступит в марафоне на ЧР.