Вяльбе прокомментировала победу команды Сориной в эстафете на чемпионате России

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала победу сборной Тюменской области в составе Татьяны Сориной, Ольги Кучерук, Екатерины Смирновой и Анны Грухвиной в женской эстафете на чемпионате России в Тюмени.

«Это была ожидаемая победа, это самая стабильная из всех команд, всё предсказуемо. Конечно, хотелось, чтобы все члены сборной России стояли на пьедестале, но не у всех есть достойные команды», — цитирует Вяльбе ТАСС.

Второе место заняла команда Республики Татарстан в составе Христины Мацокиной, Алии Иксановой, Анны Нечаевской и Анастасии Доценко.

Третьей финишировала сборная Сибирского и Дальневосточного федеральных округов в составе Яны Кирпиченко, Марины Черноусовой, Дианы Головань и Вероники Степановой.

Ранее сообщалось, что Большунов и Терентьев выиграли командный спринт на ЧР по лыжным гонкам.