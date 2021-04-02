Вяльбе прокомментировала победу команды Сориной в эстафете на чемпионате России
- РИА Новости
«Это была ожидаемая победа, это самая стабильная из всех команд, всё предсказуемо. Конечно, хотелось, чтобы все члены сборной России стояли на пьедестале, но не у всех есть достойные команды», — цитирует Вяльбе ТАСС.
Второе место заняла команда Республики Татарстан в составе Христины Мацокиной, Алии Иксановой, Анны Нечаевской и Анастасии Доценко.
Третьей финишировала сборная Сибирского и Дальневосточного федеральных округов в составе Яны Кирпиченко, Марины Черноусовой, Дианы Головань и Вероники Степановой.
Ранее сообщалось, что Большунов и Терентьев выиграли командный спринт на ЧР по лыжным гонкам.