Перенос боя в Гибралтар, перспектива встречи с Фьюри и возможный уход из спорта: что окружает реванш Поветкина с Уайтом

В ночь на 28 марта в Гибралтаре состоится бой-реванш между Александром Поветкиным и Диллианом Уайтом. Российский боец проведёт первую защиту временного титула в тяжёлом весе по версии WBC, а в случае успеха может стать обязательным претендентом на звание чемпиона, которым владеет Тайсон Фьюри. При этом промоутер 41-летнего боксёра Андрей Рябинский признавался, что постарается убедить Поветкина завершить карьеру в ближайшее время.

Почему Поветкин вынужден вновь драться с Уайтом?

Ответный поединок между Александром Поветкиным и Диллианом Уайтом обещает стать одним из самых ярких событий в мире бокса в первой половине 2021 года. Первая схватка между боксёрами привлекла огромное внимание болельщиков и широко обсуждалась после окончания. Причина — в роскошном ударе россиянина, который помог ему не только попасть в хайлайты, но и получить премию «Нокаут года» и временный титул по версии WBC.

Однако главное то, что вместе с чемпионским званием Поветкин заработал статус временного претендента на пояс Фьюри. В теории это позволяло россиянину в третий раз побороться за титул WBC, но на деле воспользоваться своим шансом ему не удалось. Уайт активировал прописанный в контракте пункт о реванше, что дало Тайсону возможность сосредоточиться на организации супербоя с Энтони Джошуа. Таким образом, Александр оказался в ситуации, когда ему было необходимо доказать, что предыдущий триумф в сражении с Диллианом не был случайностью.

Что получит Поветкин в случае успеха?

На первый взгляд может показаться, что возможность подзаработать перед скорым уходом из спорта — единственная мотивация для Поветкина в повторной дуэли с Уайтом. По информации SPORTEKZ, за первый бой Александр получил около $4,5 млн, а гонорар за ответный окажется значительно больше. Во всяком случае, так заявил глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский, по словам которого сумма исчисляется «миллионами долларов».

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Что касается борьбы за титул, то здесь для Поветкина тоже есть небольшие плюсы. Ещё один успех подтвердит его статус временного чемпиона и оставит за ним звание обязательного претендента. Согласно правилам Всемирного боксёрского совета, действующий обладатель пояса обязан провести как минимум одну защиту в течение календарного года, если сама организация не сделает ради него исключение. Да, с учётом планирующейся битвы с Джошуа WBC может пойти навстречу Фьюри и отложить сражение с Александром, но рано или поздно Тайсону придётся подраться с ним. В противном случае, трофей будет объявлен вакантным, а россиянин получит шанс поспорить за него.

Почему Уайт будет предельно мотивирован в преддверии схватки?

Стоит отметить, что Диллиану есть что рассказать Александру о ценности звания первого претендента. На момент их первого боя он более 1 тыс. дней находился в данном статусе, но так и не подрался за титул: мешала организация двух подряд битв между Фьюри и Деонтеем Уайлдером, а также подозрения в употреблении допинга. Тест после схватки с Оскаром Ривасом оказался положительным, но проба Б подтвердила невиновность спортсмена.

Не исключено, что именно победа над Поветкиным позволила бы Уайту наконец подраться за трофей. Выиграй он в августе, у его промоутера Эдди Хирна было бы достаточно времени, чтобы всё же устроить его клиенту бой с чемпионом. Переговоры между Фьюри и Джошуа носят вялотекущий характер, а о бое не объявлено до сих пор. Однако план провалился: Диллиан уступил и был вынужден вновь сосредоточится на Александре. Поэтому поражение от россиянина смело можно назвать самым обескураживающим в карьере британца.

Сейчас в настрое Уайта не приходится сомневаться. Его промоутер уверен, что в реванше с Поветкиным боем его клиент не имеет права на ошибку, при этом отметив положительные изменения в его настрое. По словам Хирна, Диллиан стал больше напоминать себя прежнего, что сделало его более агрессивным и опасным. При этом сам боксёр тоже понимает, что ещё одна неудача может поставить крест на его чемпионских амбициях и исключить из числа соискателей трофея.

В каком состоянии Поветкин подходит к поединку?

Одна из главных интриг состоит в том, сумел ли Поветкин полностью излечиться от коронавирусной инфекции и вернуть себе былую форму. Насколько известно, многие спортсмены очень тяжело переносят данное заболевание, и Александр не стал исключением. По его собственному признанию, на протяжении недели у него держалась высокая температура — 38,5 градуса, а улучшение наметилось лишь под присмотром врачей.

Как признавались многие атлеты, после перенесённого COVID-19 они испытывали серьёзные проблемы с выносливостью, а именно в этом аспекте Поветкин был не слишком силён в последнее время. Учитывая его возраст, это неудивительно. Однако в дуэли с Уайтом ему, возможно, придётся провести шесть и более раундов, что может стать для него серьёзным испытанием.

При этом сам россиянин заявил, что чувствует себя отлично, а коронавирус не сказался на его спортивных показателях.

«Я вообще не обращаю внимания на то, что переболел коронавирусом. Я тренируюсь, рад, что уже скоро состоится бой. Нормально себя чувствую, какого-то эффекта от коронавируса нет… Я не знаю, насколько всё было серьёзно. Там врачи лечили. Обнаружили у меня коронавирус, положили в больницу и лечили», — заявил Поветкин в интервью FightHype.

Почему Уайт не верит в болезнь Поветкина?

Стоит напомнить, что именно из-за болезни Поветкина их дуэль с Уайтом была перенесена с ноября 2020-го на март 2021-го. Тем не менее британец не поверил, что россиянин действительно перенёс коронавирусную инфекцию. В одном из интервью он выразил мнение, что его оппонент лишь хотел продлить тренировочный лагерь и получше подготовиться к реваншу. Неудивительно, что на подобные заявления Диллиан получил весьма жёсткий ответ от Рябинского.

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«Диллиан Уайт повторяется, поэтому и я могу лишь повторить, что у нас есть все подтверждающие документы. Да и симулировать такую болезнь — за гранью. Уайту хочется посоветовать следить за собой, в частности за своей подготовкой, а не заниматься голословным и неподтвержденными обвинениями… Как понимаю, тот глубокий нокаут не прошёл бесследно, чувство страха засело в нём надолго», — цитирует промоутера РИА Новости.

Не исключено, что таким способом Уайт пытается вывести Поветкина из состояния душевного равновесия. Он явно опасается грозного противника и готов использовать любые методы, чтобы добыть преимущество. Однако на Александра это вряд ли подействует. Россиянин не раз доказывал, что не обращает внимание на такие вещи, и вряд ли что-то изменится в будущем.

Почему поединок пройдёт в Гибралтаре?

Изначально битва между Поветкиным и Уайтом должна была состояться 6 марта в Великобритании, при этом точного места не называлось. Однако решение правительства страны ввести новые карантинные меры лишило боксёра преимущества родных стен. В середине февраля Великобритания включила ряд стран в так называемый красный список, вследствие чего прибывающие оттуда граждане Соединённого Королевства были обязаны пройти десятидневный карантин в отеле. В него попала и Португалия, в которой Диллиан проводил сборы. Переезд в Испанию не сыграл роли, в связи с чем сражение было решено сдвинуть на конец месяца и перенести в Гибралтар.

Для обоих спортсменов это будет первый опыт выступления в данной стране. Местом проведения станет регбийный стадион Europa Point Sports Complex, вместимость которого составляет 5 тыс. человек. Арена располагается на южной вершине Гибралтарской скалы, в связи с чем будущий поединок уже успел получить звучное название «Грохот на скале» (Rumble on the Rock).

Стоит ли Поветкину завершить карьеру после боя с Уайтом?

Несмотря на то что россиянин до сих пор находится в отличной форме и на равных соревнуется с сильнейшими боксёрами тяжёлого веса, поединок с Уайтом может стать последним в карьере Поветкина. По крайней мере, так считает его промоутер Рябинский, заявивший о желании уговорить клиента повесить перчатки на гвоздь.

«Мы же с вами взрослые люди, понимаем, что Саша — возрастной спортсмен. Я хочу, чтобы он денег заработал, а этот реванш — хорошо оплачиваемая штука. Я хочу, чтобы он ушёл с деньгами, чтобы у него всё было хорошо. У нас не только боксёрские отношения. Он мой друг, я не хочу подвергать его опасности. Я хочу, чтобы он провёл несколько боёв и завязывал. Я буду уговаривать его завершить карьеру. Не факт, что у меня это получится, но я обязательно это сделаю», — сказал Рябинский в интервью «Спорт-Экспрессу».

Однако в ближайшее время промоутеру вряд ли удастся осуществить задуманное. На данный момент Поветкин переживает едва ли не лучший этап карьеры, а ещё одна победа максимально приблизит его к цели — званию чемпиона мира. Уйти после успеха в реванше с Уайтом будет крайне нелогичным решением. Что касается поражения, то, учитывая бойцовский дух Александра, завершение карьеры на подобной ноте его вряд ли устроит.