Перенос боя в Гибралтар, перспектива встречи с Фьюри и возможный уход из спорта: что окружает реванш Поветкина с Уайтом
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Почему Поветкин вынужден вновь драться с Уайтом?
Ответный поединок между Александром Поветкиным и Диллианом Уайтом обещает стать одним из самых ярких событий в мире бокса в первой половине 2021 года. Первая схватка между боксёрами привлекла огромное внимание болельщиков и широко обсуждалась после окончания. Причина — в роскошном ударе россиянина, который помог ему не только попасть в хайлайты, но и получить премию «Нокаут года» и временный титул по версии WBC.
Однако главное то, что вместе с чемпионским званием Поветкин заработал статус временного претендента на пояс Фьюри. В теории это позволяло россиянину в третий раз побороться за титул WBC, но на деле воспользоваться своим шансом ему не удалось. Уайт активировал прописанный в контракте пункт о реванше, что дало Тайсону возможность сосредоточиться на организации супербоя с Энтони Джошуа. Таким образом, Александр оказался в ситуации, когда ему было необходимо доказать, что предыдущий триумф в сражении с Диллианом не был случайностью.
Что получит Поветкин в случае успеха?
На первый взгляд может показаться, что возможность подзаработать перед скорым уходом из спорта — единственная мотивация для Поветкина в повторной дуэли с Уайтом. По информации SPORTEKZ, за первый бой Александр получил около $4,5 млн, а гонорар за ответный окажется значительно больше. Во всяком случае, так заявил глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский, по словам которого сумма исчисляется «миллионами долларов».
Что касается борьбы за титул, то здесь для Поветкина тоже есть небольшие плюсы. Ещё один успех подтвердит его статус временного чемпиона и оставит за ним звание обязательного претендента. Согласно правилам Всемирного боксёрского совета, действующий обладатель пояса обязан провести как минимум одну защиту в течение календарного года, если сама организация не сделает ради него исключение. Да, с учётом планирующейся битвы с Джошуа WBC может пойти навстречу Фьюри и отложить сражение с Александром, но рано или поздно Тайсону придётся подраться с ним. В противном случае, трофей будет объявлен вакантным, а россиянин получит шанс поспорить за него.
Почему Уайт будет предельно мотивирован в преддверии схватки?
Стоит отметить, что Диллиану есть что рассказать Александру о ценности звания первого претендента. На момент их первого боя он более 1 тыс. дней находился в данном статусе, но так и не подрался за титул: мешала организация двух подряд битв между Фьюри и Деонтеем Уайлдером, а также подозрения в употреблении допинга. Тест после схватки с Оскаром Ривасом оказался положительным, но проба Б подтвердила невиновность спортсмена.
Не исключено, что именно победа над Поветкиным позволила бы Уайту наконец подраться за трофей. Выиграй он в августе, у его промоутера Эдди Хирна было бы достаточно времени, чтобы всё же устроить его клиенту бой с чемпионом. Переговоры между Фьюри и Джошуа носят вялотекущий характер, а о бое не объявлено до сих пор. Однако план провалился: Диллиан уступил и был вынужден вновь сосредоточится на Александре. Поэтому поражение от россиянина смело можно назвать самым обескураживающим в карьере британца.
Сейчас в настрое Уайта не приходится сомневаться. Его промоутер уверен, что в реванше с Поветкиным боем его клиент не имеет права на ошибку, при этом отметив положительные изменения в его настрое. По словам Хирна, Диллиан стал больше напоминать себя прежнего, что сделало его более агрессивным и опасным. При этом сам боксёр тоже понимает, что ещё одна неудача может поставить крест на его чемпионских амбициях и исключить из числа соискателей трофея.
В каком состоянии Поветкин подходит к поединку?
Одна из главных интриг состоит в том, сумел ли Поветкин полностью излечиться от коронавирусной инфекции и вернуть себе былую форму. Насколько известно, многие спортсмены очень тяжело переносят данное заболевание, и Александр не стал исключением. По его собственному признанию, на протяжении недели у него держалась высокая температура — 38,5 градуса, а улучшение наметилось лишь под присмотром врачей.
Как признавались многие атлеты, после перенесённого COVID-19 они испытывали серьёзные проблемы с выносливостью, а именно в этом аспекте Поветкин был не слишком силён в последнее время. Учитывая его возраст, это неудивительно. Однако в дуэли с Уайтом ему, возможно, придётся провести шесть и более раундов, что может стать для него серьёзным испытанием.
При этом сам россиянин заявил, что чувствует себя отлично, а коронавирус не сказался на его спортивных показателях.
«Я вообще не обращаю внимания на то, что переболел коронавирусом. Я тренируюсь, рад, что уже скоро состоится бой. Нормально себя чувствую, какого-то эффекта от коронавируса нет… Я не знаю, насколько всё было серьёзно. Там врачи лечили. Обнаружили у меня коронавирус, положили в больницу и лечили», — заявил Поветкин в интервью FightHype.
Почему Уайт не верит в болезнь Поветкина?
Стоит напомнить, что именно из-за болезни Поветкина их дуэль с Уайтом была перенесена с ноября 2020-го на март 2021-го. Тем не менее британец не поверил, что россиянин действительно перенёс коронавирусную инфекцию. В одном из интервью он выразил мнение, что его оппонент лишь хотел продлить тренировочный лагерь и получше подготовиться к реваншу. Неудивительно, что на подобные заявления Диллиан получил весьма жёсткий ответ от Рябинского.
«Диллиан Уайт повторяется, поэтому и я могу лишь повторить, что у нас есть все подтверждающие документы. Да и симулировать такую болезнь — за гранью. Уайту хочется посоветовать следить за собой, в частности за своей подготовкой, а не заниматься голословным и неподтвержденными обвинениями… Как понимаю, тот глубокий нокаут не прошёл бесследно, чувство страха засело в нём надолго», — цитирует промоутера РИА Новости.
Не исключено, что таким способом Уайт пытается вывести Поветкина из состояния душевного равновесия. Он явно опасается грозного противника и готов использовать любые методы, чтобы добыть преимущество. Однако на Александра это вряд ли подействует. Россиянин не раз доказывал, что не обращает внимание на такие вещи, и вряд ли что-то изменится в будущем.
Почему поединок пройдёт в Гибралтаре?
Изначально битва между Поветкиным и Уайтом должна была состояться 6 марта в Великобритании, при этом точного места не называлось. Однако решение правительства страны ввести новые карантинные меры лишило боксёра преимущества родных стен. В середине февраля Великобритания включила ряд стран в так называемый красный список, вследствие чего прибывающие оттуда граждане Соединённого Королевства были обязаны пройти десятидневный карантин в отеле. В него попала и Португалия, в которой Диллиан проводил сборы. Переезд в Испанию не сыграл роли, в связи с чем сражение было решено сдвинуть на конец месяца и перенести в Гибралтар.
Для обоих спортсменов это будет первый опыт выступления в данной стране. Местом проведения станет регбийный стадион Europa Point Sports Complex, вместимость которого составляет 5 тыс. человек. Арена располагается на южной вершине Гибралтарской скалы, в связи с чем будущий поединок уже успел получить звучное название «Грохот на скале» (Rumble on the Rock).
Стоит ли Поветкину завершить карьеру после боя с Уайтом?
Несмотря на то что россиянин до сих пор находится в отличной форме и на равных соревнуется с сильнейшими боксёрами тяжёлого веса, поединок с Уайтом может стать последним в карьере Поветкина. По крайней мере, так считает его промоутер Рябинский, заявивший о желании уговорить клиента повесить перчатки на гвоздь.
«Мы же с вами взрослые люди, понимаем, что Саша — возрастной спортсмен. Я хочу, чтобы он денег заработал, а этот реванш — хорошо оплачиваемая штука. Я хочу, чтобы он ушёл с деньгами, чтобы у него всё было хорошо. У нас не только боксёрские отношения. Он мой друг, я не хочу подвергать его опасности. Я хочу, чтобы он провёл несколько боёв и завязывал. Я буду уговаривать его завершить карьеру. Не факт, что у меня это получится, но я обязательно это сделаю», — сказал Рябинский в интервью «Спорт-Экспрессу».
Однако в ближайшее время промоутеру вряд ли удастся осуществить задуманное. На данный момент Поветкин переживает едва ли не лучший этап карьеры, а ещё одна победа максимально приблизит его к цели — званию чемпиона мира. Уйти после успеха в реванше с Уайтом будет крайне нелогичным решением. Что касается поражения, то, учитывая бойцовский дух Александра, завершение карьеры на подобной ноте его вряд ли устроит.
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