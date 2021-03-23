Валуев обратился к Поветкину перед реваншем с Уайтом
- @povetkinalexandr
«Саня, мы с тобой и будем незримо находиться у тебя за спиной. Он будет стараться, скорее всего, уводить тебя в долгие раунды. Он будет давить на то, что ты старше, что ты устанешь. Не дай ему это сделать», — сказал Валуев в интервью РЕН ТВ.
В первом поединке, который прошёл в августе 2020 года, Александр Поветкин нокаутировал Диллиана Уайта в пятом раунде и отобрал у него чемпионский пояс по версии WBC Diamond. Повторный бой состоится 27 марта на Гибралтаре.
Ранее Валуев отреагировал на победу Бетербиева над Дайнесом.