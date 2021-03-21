Валуев отреагировал на победу Бетербиева над Дайнесом

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе, а ныне депутат Госдумы Николай Валуев прокомментировал защиту титулов по версиям WBC и IBF в полутяжёлом весе Артуром Бетербиевым.

«Бетербиев — молодец, что победил, как все и предполагали. Да, завершил бой не после седьмого раунда, а после десятого. А что кому-то не нравится? Я по этому поводу не переживаю», — цитирует Валуева «Чемпионат».

По его мнению, у Бетербиева мало времени, чтобы объединить титулы всех четырёх организаций, так как ему уже 36 лет, а в боксе многое решают промоутеры, а не спортсмены.

«Функционально у него есть все шансы собрать четыре пояса, но надо сделать это в ближайшее время», — добавил Валуев.

Бетербиев в бою с Дайнесом защитил титулы чемпиона мира в полутяжёлом весе по версиям WBC и IBF.

Ранее Григорий Дрозд выразил мнение, что Бетербиев должен драться с Биволом.