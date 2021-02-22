Поединок Поветкина с Уайтом перенесён в Гибралтар

Реванш российского боксёра-тяжеловеса Александра Поветкина и британца Диллиана Уайта был перенесён с 6 на 27 марта и пройдёт в Гибралтаре.

«Для Уайта серьёзная проблема прилететь в Великобританию. Он сейчас находится в Испании. А Испания входит в список стран, после которых нужно отбывать карантин. Что касается Гибралтара, то, я думаю, не возникнет проблем с тем, чтобы Саша туда прибыл», — сообщил ТАСС промоутер Андрей Рябинский.

Первый поединок Поветкина с Уайтом, который прошёл 22 августа 2020 года, завершился победой российского спортсмена нокаутом.

Ранее Рябинский рассказал об изменениях в подготовке Поветкина к поединку с Уайтом.