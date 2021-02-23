Беспроигрышная серия «Челси» и спор Иммобиле с Левандовски: чем интересны матчи «Атлетико» и «Баварии» в 1/8 финала ЛЧ

Во вторник в Бухаресте и Риме продолжится розыгрыш плей-офф Лиги чемпионов. Уступивший в субботу впервые с декабря мадридский «Атлетико» проэкзаменует набравший ход под руководством Томаса Тухеля лондонский «Челси». В свою очередь, пропускающий в каждом матче турнира на протяжении 18 лет римский «Лацио» примет владеющую титулом и не уступавшую с 13 марта 2019 года мюнхенскую «Баварию».

Реализация «Атлетико» против защиты «Челси»

Мадридский «Атлетико» после 24 туров, проведённых в рамках текущего сезона Примеры, возглавляет турнирную таблицу с 55 очками. Отрыв от ближайшего преследователя, «Реала», составляет три балла. Но у команды Диего Симеоне осталась игра в запасе. Преимущество могло оказаться большим, не уступи гранд «Леванте».

Однако домашняя неудача выглядит скорее аномалией. Ведь «Атлетико», обладающий лучшей обороной турнира (16 пропущенных мячей), до этого в национальном первенстве лишь дважды пропускал больше гола за вечер. Кроме того, команда не реализовала собственные моменты: по метрике ожидаемых мячей лидер Ла Лиги наиграл на показатель 2,79.

К слову, реализация — гордость мадридцев в нынешнем сезоне. Группа атаки очень рационально подходит к шансам у чужих ворот. Луис Суарес забил на 4,81 мяча больше ожидаемого, а Маркос Льоренте — на 5,67. И это помогало «Атлетико» побеждать не только в равных играх на внутренней арене, но и в Лиге чемпионов. На европейской арене команда особенно опасна дома: 13 матчей подряд на «Ванда Метрополитано» остались за хозяевами. Тогда как из девяти побед в ходе серии шесть были добыты над участниками ведущих первенств Европы — Испании, Франции, Италии, Германии, Англии.

«Челси» как раз представляет Премьер-лигу, упомянутую в списке последней. Но при этом выглядит командой, опасной ничуть не менее, чем «Атлетико». Назначение главным тренером Томаса Тухеля вместо Фрэнка Лэмпарда пошло лондонцам на пользу. При немецком специалисте «аристократы» ещё ни разу не уступили. Пропустили же всего два мяча в шести встречах, включая автогол Антонио Рюдигера в сражении с «Шеффилд Юнайтед».

Цельность выступлений «Челси» подчёркивает и то, что до субботнего матча с «Саутгемптоном» (1:1) команда не позволяла сопернику отличаться до перерыва и не оказывалась в позиции догоняющей. Тогда как точный удар Такуми Минамино оказался единственным в створ в исполнении «святых» за вечер.

У чужих ворот лондонцы действуют не менее практично. При Тухеле команда превратила в голы девять из 28 ударов в створ, что довело конверсию до чемпионского уровня — отметки в 32,14 %. Учитывая же, что «Челси» на выезде в еврокубках всегда играет очень прагматично (всего одно поражение при десяти победах в последних 14 гостевых встречах), свидание обещает стать увлекательным. Ведь обе команды привыкли наказывать соперников даже за незначительные ошибки.

Существует интрига и с точки зрения тактики. «Атлетико» в сезоне действует максимально широко, окончательно отказавшись от классической схемы 4-4-2, присущей Симеоне. А потому сталкивается с проблемами, когда соперник отвечает выпадами на высокой скорости, как это делал «Леванте»: мадридские игроки не успевают возвращаться и восстанавливать компактную защиту. «Челси» же при Тухеле охотно владеет мячом, взвинчивает темп и атакует как раз через свободные зоны. Чей подход окажется более успешным, станет известно во вторник на национальном стадионе в Бухаресте — из-за коронавирусных ограничений решением УЕФА матч перенесён на нейтральное поле.

Очный спор Иммобиле и Левандовски

После победы на клубном чемпионате мира мюнхенская «Бавария» провела неудачный отрезок. Команда, выигравшая все шесть трофеев из возможных в рамках сезона, сначала поделила очки с «Арминией» (3:3), а затем уступила «Айнтрахту» (1:2). Этим воспользовался «Лейпциг», главный преследователь лидера Бундеслиги, сокративший отставание до двух баллов. Но позиции «Баварии» от этого глобально не пошатнулись — и в силу запаса очков, и в силу обстоятельств вокруг матчей недели.

Ведь против «Арминии» мюнхенцы играли в условиях снегопада через несколько дней после прилёта из тёплого Катара и адаптировались к условиям лишь во втором тайме (да и поле привели в порядок лишь в перерыве). «Айнтрахт» же набрал великолепную форму — и победой над командой Ханси Флика довёл беспроигрышную серию в Бундеслиге до 11 матчей даже в отсутствие Андре Сильвы.

В Лиге чемпионов позиции «Баварии» также прочны — недаром главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги называл немцев последней командой, с которой хотелось бы встретиться в плей-офф. Мюнхенцы не проигрывают 17 матчей подряд, а на групповой стадии-2020/21 забивали в среднем по три мяча за вечер.

Успехам способствует отменная форма форварда Роберта Левандовски, который делит с легендарным нападающим «Реала» Раулем третью строку в списке лучших снайперов всех времён. Поляк, ставший топ-бомбардиром ЛЧ прошлого сезона, и сегодня не сбавляет обороты: в Бундеслиге после 22 туров он отличился уже 26 раз, что является абсолютным рекордом соревнования.

Однако оборону «Лацио» даже клубным чемпионам мира переиграть будет непросто. В нынешней Лиге чемпионов римляне не уступали вовсе. А в последних семи домашних матчах во всех турнирах исключительно побеждали — в том числе таких серьёзных соперников, как «Рома» и «Наполи». Более того, хозяева не пропускают на «Стадио Олимпико» уже 180 минут.

При этом в Лиге чемпионов «Лацио» уже 17 матчей не может отстоять свои ворота в неприкосновенности — с тех пор как в сезоне-2003/04 удачно съездил к турецкому «Бешикташу». Тогда как в Риме на «ноль» итальянцы проводили 90 минут и того раньше — в октябре 2001-го одолели стамбульский «Галатасарай» со счётом 1:0.

Есть у «Лацио» и свой супербомбардир, который способен достойно ответить Левандовски.

В 2020 году Чиро Иммобиле получил «Золотую бутсу», награду лучшему бомбардиру национальных чемпионатов стран, входящих в УЕФА. Забив 36 голов, он установил рекорд по количеству мячей среди итальянцев в Серии А за сезон и одновременно обогнал польского снайпера «Баварии» в споре за трофей.

На протяжении 13 лет — со времён Франческо Тотти — игроки Серии А не могли опередить соперников. Но именно Иммобиле прервал гегемонию Криштиану Роналду, Лионеля Месси и Луиса Суареса.

В сезоне-2020/21 ситуация не изменилась: Чиро и Роберт ведут заочную борьбу за право называться самым продуктивным нападающим в Европе. Например, с ноября по январь они оба выдали серии во внутренних первенствах, где не уходили с поля без гола. Поляк отличался на дистанции десять матчей, итальянец — 11. Во вторник на газоне «Стадио Олимпико» у них будет отличный шанс выявить сильнейшего в первой серии очной дуэли.