Один удар Роналду за матч и дубль Холанда за 17 минут: как «Порту» и «Боруссия» выиграли первые встречи 1/8 финала ЛЧ

«Ювентус» на выезде потерпел сенсационное поражение от «Порту» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. На голы Мехди Тареми и Муссы Мареги в начале каждого из таймов чемпион Италии ответил только точным ударом Федерико Кьезы в концовке встречи. В свою очередь, «Боруссия» увезла победу из Севильи, благодаря дублю и результативной передаче Эрлинга Холанда, уложившихся в 25 минут.

Блеклый матч Роналду

Для Лионеля Месси и Криштиану Роналду, лучших футболистов мира последних лет, плей-офф текущего сезона Лиги чемпионов стартовал, мягко говоря, не лучшим образом. И если поражение «Барселоны» от ПСЖ ещё можно было себе представить, то «Ювентус» считался явным фаворитом противостояния с «Порту» и, казалось, должен был одерживать победу. Неслучайно даже сам Роналду в преддверии игры на родине написал в Twitter, что она может стать для его команды началом пути к финалу.

На стороне туринцев была и статистика очных встреч. В четырёх предыдущих матчах в ЛЧ они одержали три победы над соперником при одной ничьей.

Однако отчётное противостояние началось для них хуже не придумаешь. Хозяева умудрились открыть счёт уже на второй минуте. При этом в качестве соавтора гола фактически выступил Родриго Бентанкур. Уругваец отдал крайне неосмотрительную передачу на Войцеха Щенсны, и того в подкате опередил Мехди Тареми.

Данный мяч, забитый уже на 63-й секунде, стал самым быстрым в ЛЧ за последние восемь лет. В апреле 2013-го защитник «Баварии» Давид Алаба в четвертьфинале поразил ворота как раз «Ювентуса» на 24-й секунде.

По большому счёту, фаворит так и не оправился от удара. Подопечные Андреа Пирло владели мячом, но практически не создавали опасных моментов. За первый тайм они нанесли только один удар в створ. Незадолго до перерыва Адриен Рабьо после розыгрыша стандарта пробил через себя. Хозяев спас Агустин Маркесин.

Кроме того, повреждение получил Джорджо Кьеллини, которого на 35-й минуте пришлось менять на Мериха Демирала. На скамейке запасных присутствовал опытный Леонардо Бонуччи, но он тоже не мог выйти на поле из-за травмы.

Во второй половине встречи «Порту» отличился на 19-й секунде. Хозяева провели простую атаку по правому флангу. Вилсону Манафе никто не помешал пройти вперёд по бровке и выдать передачу в штрафную на Муссу Марегу. В свою очередь, нападающий спокойно обработал мяч и пробил в ближний угол.

Так положение «Ювентуса» стало угрожающим. У команды по-прежнему ничего не получалось. Атаки не несли в себе никакой опасности, а защитники соперника грамотно использовали искусственный офсайд, в который раз за разом попадал Альваро Мората. Роналду был практически незаметен. За всю игру он нанёс лишь один удар.

«Порту» на контратаках вполне мог довести дело до разгрома. Например, Хесус Корона по примеру Рабьо наносил удар через себя из пределов штрафной, но Щенсны не без труда вытащил мяч из-под перекладины.

Итальянской команде в концовке всё же удалось сократить отставание в счёте. Рабьо совершил рейд по левому флангу и выполнил отличный прострел на дальний угол штрафной, откуда Федерико Кьеза нанёс удар по воротам в противоход голкиперу.

А на 94-й минуте гости претендовали на пенальти. Роналду в борьбе за мяч в чужой штрафной с Зайду Занузи упал на газон, но Карлос Дель Серро Гранде на «точку» указывать не стал и дал финальный свисток.

«Ювентус», хотя и потерпел поражение, вполне может исправить положение в ответном матче.

Смертоносные контратаки «Боруссии»

Без быстрого мяча не обошлось и в противостоянии «Севильи» и «Боруссии» в Испании. Уже на седьмой минуте хозяева открыли счёт. Причём гол также получился достаточно курьёзным. Сусо нанёс не самый сильный удар из-за пределов штрафной, однако Матс Хуммельс неудачно подставился под мяч, который от его ноги залетел в сетку, миновав дезориентированного Марвина Хица.

В дальнейшем на первый план вышел Эрлинг Холанд. Сначала он ассистировал Махмуду Дахуду. Собственно, скидка норвежца получилась не настолько заметной, как великолепный выстрел немца с дальней дистанции в дальний угол. Попутно полузащитник оборвал «сухую» серию соперника без пропущенных мячей во всех турнирах на отметке 727 минут.

На этом дортмундцы не остановились. Теперь уже поймал кураж Холанд, который ещё до перерыва успел оформить дубль в течение 17 минут. Сначала он протащил мяч к чужой штрафной, сыграл в стенку с Джейдоном Санчо и в подкате протолкнул снаряд в створ мимо Боно.

Затем норвежец, воспользовавшись скидкой Марко Ройса, из пределов штрафной нанёс хитрый удар по воротам в противоход марокканцу. Попутно нападающий побил сразу два рекорда. Во-первых, он стал первым футболистом в истории ЛЧ, которому удалось в 13 стартовых матчах в рамках турнира забить 18 мячей. Во-вторых, на то, чтобы отметиться десятью голами в главном еврокубке в составе «Боруссии», у него ушло всего семь встреч.

В текущем сезоне ЛЧ на счету Эрлинга восемь голов в пяти играх, и он уверенно лидирует в гонке бомбардиров турнира, на два результативных удара опережая Морату, Неймара и Маркуса Рашфорда.

А уже по окончании встречи Холанд поблагодарил нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе и признался, что именно хет-трик француза в матче с «Барселоной» вдохновил его на успешную игру.

После такого первого тайма спастись «Севилье» было сложно, но во второй половине встречи хозяева сделали для этого всё возможное. И на 84-й минуте Люку де Йонгу после подачи со стандарта всё же удалось сократить отставание команды до минимума.

В концовке подопечные Хулена Лопетеги в полном составе пошли вперёд, и эмоции на поле накалились до предела. Жёлтые карточки получили Оскар Родригес, Холанд и даже сам испанский специалист.

Финальный свисток Данни Маккели зафиксировал первую выездную победу «Боруссии» в ЛЧ над испанской командой с 1996-го. Тогда она в октябре обыграла «Атлетико», а по итогам сезона завоевала главный еврокубок. Удачно дебютировал в ЛЧ и новый главный тренер команды 38-летний Эдин Терзич, который до этого в данном турнире участия не принимал.