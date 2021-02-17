Мбаппе обошёл Зидана по голам в плей-офф ЛЧ среди французских футболистов

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Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе вышел на третье место среди французских футболистов по количеству голов в матчах плей-офф Лиги чемпионов.
Мбаппе обошёл Зидана по голам в плей-офф ЛЧ среди французских футболистов
  • Reuters

Оформив хет-трик в выездном матче 1/8 финала с «Барселоной», Мбаппе сумел опередить Зинедина Зидана по количеству голов в плей-офф Лиги чемпионов. В активе 22-летнего форварда десять голов, тогда как у легендарного хавбека, выступавшего в ЛЧ за «Реал» и «Ювентус», — восемь.

Рекордсменом по данному показателю является форвард «Реала» Карим Бензема — 18 голов. На втором месте — Тьерри Анри, экс-нападающий «Арсенала» и «Барселоны», с 12 голами.

Ранее сообщалось, что Мбаппе стал автором второго хет-трика в ворота «Барселоны» в матче ЛЧ на «Камп Ноу».

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