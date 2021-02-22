Тренер «Аякса» — о трансфере Промеса в «Спартак»: давайте не мешать процессу

Короткая ссылка
Главный тренер амстердамского «Аякса» Эрик тен Хаг рассказал о ходе переговоров о переходе нападающего Квинси Промеса в московский «Спартак».
Тренер «Аякса» — о трансфере Промеса в «Спартак»: давайте не мешать процессу
  • Reuters

«Никаких новостей. Он ведёт переговоры, они на продвинутой стадии. Давайте не мешать процессу. Переговоры точно имеют место. Приведут ли они к чему-то? Я допускаю это», — приводит слова тен Хага Voetbal Primeur.

Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год, став чемпионом РПЛ и победителем Суперкубка России. Он является лучшим бомбардиром команды за всю историю среди легионеров: на его счету 66 голов и 33 результативные передачи в 135 матчах. 

Ранее сообщалось, что Промес обратился к болельщикам «Спартака».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить