Тренер «Аякса» — о трансфере Промеса в «Спартак»: давайте не мешать процессу

Главный тренер амстердамского «Аякса» Эрик тен Хаг рассказал о ходе переговоров о переходе нападающего Квинси Промеса в московский «Спартак».

«Никаких новостей. Он ведёт переговоры, они на продвинутой стадии. Давайте не мешать процессу. Переговоры точно имеют место. Приведут ли они к чему-то? Я допускаю это», — приводит слова тен Хага Voetbal Primeur.

Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год, став чемпионом РПЛ и победителем Суперкубка России. Он является лучшим бомбардиром команды за всю историю среди легионеров: на его счету 66 голов и 33 результативные передачи в 135 матчах.

Ранее сообщалось, что Промес обратился к болельщикам «Спартака».