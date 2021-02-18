Промес обратился к болельщикам «Спартака»

Нападающий амстердамского «Аякса» Квинси Промес признался в любви к болельщикам «Спартака» во время пресс-конференции главного тренера московского клуба Доменико Тедеско перед матчем 1/8 финала Кубка России с московским «Динамо».

«Фанаты, я люблю тебя», — написал Квинси под прямой трансляцией пресс-конференции в Instagram.

Промес играл за «Спартак» с 2014 по 2018 год. На его счету 66 забитых мячей и 33 результативные передачи в 135 матчах за московский клуб.

В нынешнем сезоне нападающий провёл 25 встреч, забил шесть мячей и отдал одну результативную передачу.

Игра «Динамо» — «Спартак» состоится 20 февраля. Начало — в 19:30 мск.

Ранее Доменико Тедеско высказался о возможном переходе Квинси Промеса в московский «Спартак».