Тедеско высказался о возможном переходе Промеса в «Спартак»

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Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал возможное возвращение нападающего амстердамского «Аякса» Квинси Промеса в московский клуб.
Тедеско высказался о возможном переходе Промеса в «Спартак»
  • © ФК "Спартак"

«Время для принятия решений есть. Надеемся, что Промес сможет приехать и нам помочь. Но решение будет приниматься с руководством клуба», — сказал Тедеско на пресс-конференции перед матчем 1/8 финала Кубка России по футболу с московским «Динамо».

Промес играл за «Спартак» с 2014 по 2018 год. На его счету 66 забитых мячей и 33 результативные передачи в 135 матчах за московский клуб.

В нынешнем сезоне нападающий провёл 25 встреч, забил шесть мячей и отдал одну результативную передачу.

Игра «Динамо» — «Спартак» состоится 20 февраля. Начало в 19:30 мск.

Ранее сообщалось, что Промес не попал в заявку «Аякса» на матч Лиги Европы с «Лиллем».

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