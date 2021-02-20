Матч ЛЧ «Лацио» — «Бавария» находится под угрозой срыва из-за коронавируса

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Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА между римским «Лацио» и мюнхенской «Баварией» находится под угрозой срыва из-за ситуации с коронавирусом в немецкой команде.
Матч ЛЧ «Лацио» — «Бавария» находится под угрозой срыва из-за коронавируса
  • Reuters

Как сообщает Sportschau, мюнхенская команда может уйти на карантин из-за выявления коронавируса у четырёх игроков, последним из которых стал защитник Бенжамен Павар.

Отмечается, что ответственный департамент здравоохранения Мюнхена ещё не принял решение о необходимости введения в клубе карантина, поскольку пока полностью не установлен круг лиц, контактировавших с заболевшими. 

Матч Лиги чемпионов «Лацио» — «Бавария» запланирован на 23 февраля, а 20 февраля мюнхенская команда сыграет в Бундеслиге с франкфуртским «Айнтрахтом».

Ранее сообщалось, что розыгрыш Юношеской лиги УЕФА отменён из-за коронавируса.

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