Агент Бэйла: Абрамович — это лучшее, что случалось с АПЛ 

Джонатан Барнетт, агент полузащитника «Тоттенхэма» Гарета Бэйла, оценил роль российского владельца «Челси» Романа Абрамовича в английском футболе.

«Абрамович проделал большую работу. Когда он пришёл, «Челси» почти разорился, лиге было тяжело. Он вкладывал деньги в «Челси», давал деньги другим клубам и трансформировал игру», — цитирует Барнетта Daily Mirror.

Он также отметил, что то же самое можно сделать со вторым по силе дивизионом в Англии — Чемпионшипом, но возможное введение потолка зарплат может помешать этому, так как в этом случае туда перестанут переходить хорошие молодые игроки.

«Абрамович — лучшее, что когда-либо случалось с Английской премьер-лигой, теперь это лучшая лига в мире. И всё же ужасная черта Англии — мы строим, чтобы потом разрушить», — добавил Барнетт.

Ранее Абрамович пообещал футболистам «Челси» выделить больше средств для борьбы с расизмом.