Агент Бэйла: Абрамович — это лучшее, что случалось с АПЛ
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«Абрамович проделал большую работу. Когда он пришёл, «Челси» почти разорился, лиге было тяжело. Он вкладывал деньги в «Челси», давал деньги другим клубам и трансформировал игру», — цитирует Барнетта Daily Mirror.
Он также отметил, что то же самое можно сделать со вторым по силе дивизионом в Англии — Чемпионшипом, но возможное введение потолка зарплат может помешать этому, так как в этом случае туда перестанут переходить хорошие молодые игроки.
«Абрамович — лучшее, что когда-либо случалось с Английской премьер-лигой, теперь это лучшая лига в мире. И всё же ужасная черта Англии — мы строим, чтобы потом разрушить», — добавил Барнетт.
Ранее Абрамович пообещал футболистам «Челси» выделить больше средств для борьбы с расизмом.