Источник: «Шальке» рассматривает вариант с возвращением Тедеско
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Об этом сообщает Sky Sport. По информации источника, кандидатура 35-летнего специалиста обсуждалась внутри руководства клуба.
После 22 из 34 туров «Шальке» занимает последнее место в турнирной таблице Бундеслиги. В случае вылета команды из высшего дивизиона нынешний главный тренер «Шальке» Кристиан Гросс будет отправлен в отставку. В клубе ищут специалиста, способного перестроить команду.
Тедеско, который покинет «Спартак» по окончании нынешнего сезона, возглавлял «Шальке» с 2017 по 2019 год.
Ранее Тедеско оценил дебют Хендрикса за «Спартак».