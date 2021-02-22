Источник: «Шальке» рассматривает вариант с возвращением Тедеско

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско может продолжить карьеру в «Шальке» из Гельзенкирхена.

Об этом сообщает Sky Sport. По информации источника, кандидатура 35-летнего специалиста обсуждалась внутри руководства клуба.

После 22 из 34 туров «Шальке» занимает последнее место в турнирной таблице Бундеслиги. В случае вылета команды из высшего дивизиона нынешний главный тренер «Шальке» Кристиан Гросс будет отправлен в отставку. В клубе ищут специалиста, способного перестроить команду.

Тедеско, который покинет «Спартак» по окончании нынешнего сезона, возглавлял «Шальке» с 2017 по 2019 год.

Ранее Тедеско оценил дебют Хендрикса за «Спартак».