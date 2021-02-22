СМИ: Руководство «Реала» подозревается в мошенничестве на €200 млн

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Руководство мадридского «Реала» подозревается в мошенничестве при продаже имиджевых прав клуба.
СМИ: Руководство «Реала» подозревается в мошенничестве на €200 млн
  • Reuters

Как сообщает Der Spiegel, в 2016 году испанский клуб начал вести переговоры с американским инвестиционным фондом о продаже имиджевых прав клуба в Интернете. В следующем году между сторонами был заключён контракт сроком на четыре года на €200 млн.

Предполагалось, что средства пойдут на реконструкцию домашнего стадиона клуба «Сантьяго Бернабеу».

Также «Реал» заключил соглашение с двумя дочерними компаниями фонда, которые были расположены на Каймановых островах. Отмечается, что организации были основаны в 2017 году, а их капитал составлял €20 тыс.

Таким образом, клуб подозревают в мошенничестве, так как «Реал» мог за счёт махинаций попытаться уйти от налогов в Испании.

Ранее сообщалось, что «Реал» победил «Вальядолид» и сократил отставание от «Атлетико» в Примере.

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