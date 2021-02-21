«Реал» победил «Вальядолид» и сократил отставание от «Атлетико» в Примере

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Мадридский «Реал» одержал победу над «Реал Вальядолид» в матче 24-го тура испанской Примеры.

Встреча, прошедшая в Вальядолиде, завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Победу «Реалу» принёс гол Каземиро, отличившегося на 65-й минуте с передачи Тони Крооса.

«Реал», занимающий второе место в турнирной таблице Примеры, набрал 52 очка и сократил отставание от лидирующего мадридского «Атлетико» до трёх очков. «Вальядолид» с 21 очком занимает предпоследнее, 19-е место.

Ранее сообщалось, что «Валенсия» в компенсированное время вырвала победу в матче Примеры с «Сельтой».

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