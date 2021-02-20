«Валенсия» в компенсированное время вырвала победу в матче Примеры с «Сельтой»
- AFP
Встреча, прошедшая на «Месталье», завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев поля.
«Сельта» осталась в меньшинстве на 64-й минуте. Прямую красную карточку получил Рубен Бланко.
Победу «Валенсии» принесли голы Ману Вальехо и Кевина Гамейро, отличившихся уже в компенсированное ко второму тайму время.
Российский хавбек Денис Черышев в заявку на матч не попал.
«Валенсия» с 27 очками занимает 12-е место в турнирной таблице Примеры. «Сельта» с 29 очками — десятая.
Ранее сообщалось, что «Атлетико» не сумел продлить беспроигрышную серию в Примере, уступив «Леванте».