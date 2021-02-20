«Валенсия» в компенсированное время вырвала победу в матче Примеры с «Сельтой»

Короткая ссылка
«Валенсия» одержала победу над «Сельтой» в матче 24-го тура испанской Примеры.
«Валенсия» в компенсированное время вырвала победу в матче Примеры с «Сельтой»
  • AFP

Встреча, прошедшая на «Месталье», завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев поля.

«Сельта» осталась в меньшинстве на 64-й минуте. Прямую красную карточку получил Рубен Бланко.

Победу «Валенсии» принесли голы Ману Вальехо и Кевина Гамейро, отличившихся уже в компенсированное ко второму тайму время.

Российский хавбек Денис Черышев в заявку на матч не попал.

«Валенсия» с 27 очками занимает 12-е место в турнирной таблице Примеры. «Сельта» с 29 очками — десятая.

Ранее сообщалось, что «Атлетико» не сумел продлить беспроигрышную серию в Примере, уступив «Леванте».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить