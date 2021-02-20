«Атлетико» не сумел продлить беспроигрышную серию в Примере, уступив «Леванте»

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Мадридский «Атлетико» потерпел поражение от валенсийского «Леванте» в матче 24-го тура испанской Примеры.
«Атлетико» не сумел продлить беспроигрышную серию в Примере, уступив «Леванте»
  • Reuters

Встреча, прошедшая на «Ванда Метрополитано» в Мадриде, завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

Победу «Леванте» принесли голы Хосе Моралеса, забившего на 30-й минуте, и Хорхе де Фрутоса, отличившегося на пятой компенсированной ко второму тайму минуте.

Таким образом, «Атлетико» не сумел продлить свою беспроигрышную серию, остановившуюся на отметке в 11 матчей. Команда из Мадрида с 55 очками лидирует в турнирной таблице Примеры. «Леванте» с 31 очком — восьмой.

Ранее сообщалось, что «Бетис» победил «Хетафе» в матче Примеры благодаря голу с пенальти.

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