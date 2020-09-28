Суарес о дебюте за «Атлетико»: этот переход как глоток свежего воздуха

Уругвайский форвард «Атлетико» Луис Суарес поделился впечатлениями от своего дебюта за мадридский клуб.

«Очень хорошее начало. Рад такому дебюту за «Атлетико» и трём набранным очкам. Когда вы дебютируете и помогаете команде забивать мячи, вы всегда счастливы. Этот переход как глоток свежего воздуха. Я перешёл в клуб, который оказал мне великолепный приём, атмосфера была очень хорошей с самого начала, что отражается и на поле», — приводит слова Суареса Goal.

В дебютном матче за «Атлетико» 33-летний форвард стал автором двух голов и одной результативной передачи.

Ранее сообщалось, что дубль Суареса помог «Атлетико» разгромить «Гранаду» в матче Примеры.