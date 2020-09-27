Дубль Суареса помог «Атлетико» разгромить «Гранаду» в матче Примеры

Мадридский «Атлетико» одержал разгромную победу над «Гранадой» в матче третьего тура испанской Примеры.

Встреча, прошедшая на «Ванда Метрополитано» в Мадриде, завершилась со счётом 6:1 в пользу хозяев поля.

Победу «Атлетико» принесли голы Диего Косты, Анхеля Корреа, Жоау Фелиша, Маркоса Льоренте и Луиса Суареса, оформившего дубль в дебютном матче в составе мадридского клуба. 33-летний уругвайский форвард также записал в свой актив голевую передачу.

На 16-й минуте пенальти в составе «Атлетико» не реализовал Сауль Ньигес.

«Гранада» ответила голом Хорхе Молины.

Ранее Рональд Куман заявил, что не он принимал решение об уходе Суареса из «Барселоны».