Куман заявил, что не он принимал решение об уходе Суареса из «Барселоны»

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Главный тренер каталонской «Барселоны» Рональд Куман прокомментировал уход из команды уругвайского форварда Луиса Суареса в мадридский «Атлетико».
Куман заявил, что не он принимал решение об уходе Суареса из «Барселоны»
  • Reuters

«Всем кажется, что я плохой парень из фильма, но это не так. С первого дня я проявил уважение к Суаресу как к игроку и человеку. Он тренировался в полной мере с первого дня. Я сказал ему, что если он останется, то он будет ещё одним нападающим. Его уход — это решение клуба. Они хотят омолодить состав. Мы с Луисом уважаем друг друга. Я желаю ему удачи в «Атлетико», — приводит слова Кумана Sport.es.

Суарес выступал за «Барселону» с 2014 года. В активе 33-летнего уругвайца 195 голов и 113 голевых передач в 283 матчах за каталонский клуб.

Ранее сообщалось, что «Барселона» хочет арендовать украинского футболиста «Манчестер Сити» Зинченко.

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