«Ждём инициативы от клубов»: Дюков о возможном изменении формата РПЛ, лимите на легионеров и простое «Лужников»

На данный момент российский футбол не может обойтись без лимита на легионеров. Об этом в ходе пресс-конференции заявил переизбранный президент РФС Александр Дюков. По его словам, ограничение необходимо, так как существующая система подготовки не обеспечивает лиги достаточным количеством высококлассных игроков. Функционер также поделился мнением по поводу иностранных тренеров в чемпионате страны, рассказал, когда могут быть сняты ограничения на посещение зрителями матчей, и прокомментировал ситуацию в «Тамбове».

Переизбранный на пост президента РФС Александр Дюков провёл пресс-конференцию, в рамках которой ответил на вопросы журналистов. В частности, он прокомментировал информацию об изменении формата Российской премьер-лиги (РПЛ), рассказал о своём отношении к лимиту на легионеров и ответил, смогут ли болельщики весной посещать матчи чемпионата страны без ограничений. Также функционер поделился мнением о ситуации вокруг «Тамбова» и высказал своё отношение к возможному ужесточению процедуры лицензирования команд.

О возможном изменении формата проведения РПЛ

— РФС отвечает не только за сборные и профессиональный футбол. У нас значительная сфера ответственности. В неё входят массовый, детско-юношеский футбол, подготовка спортивного резерва и многое другое. Когда принималось решение о создании лиг, целью было делегирование полномочий управления ими в компетенцию клубов — самодостаточных, серьёзных организаций с финансовыми и управленческими ресурсами.

Если говорить о той роли, которую должен играть РФС в профессиональном футболе, то она значительная, но мы ограничиваемся рядом вопросов. Например, судейство, реформу которого мы проводим. Также регулируем деятельность клубов и лиг через лицензирование. Третье направление — помощь и поддержка первенств с помощью создания обучающих программ. Вы должны понимать, что клубы заинтересованы, чтобы лиги были успешными как со спортивной точки зрения, так и с коммерческой. Мы готовы помогать, но ждём инициативы от них. Все предложения будут рассмотрены. У нас есть видение и понимание, какой формат является актуальным и правильным в том или ином чемпионате.

О лимите на легионеров в формате «8 + 17»

— Этот вопрос начал обсуждаться не два года назад, а значительно раньше. Решение было принято по результатам той подготовительной аналитической работы, которая была проделана много времени назад. Пришли к выводу, что восемь легионеров в заявке — оптимально. Я сам являюсь противником лимита, но мы должны быть реалистами и работать в его рамках. Дело в том, что система подготовки нашего спортивного резерва не поставляет должного количества футболистов высокого качества, которые нужны лигам. Таким образом, это регулирование необходимо. Кроме того, зная отношение Министерства спорта к вопросу лимита, предположить согласование с ними его отмены в футболе просто невозможно. К сожалению, сейчас не можем обойтись без лимита. Надеюсь, что через некоторое время всё же к этому придём.

Этот лимит заставил клубы критически посмотреть на легионеров в составе, с некоторыми расстаться. Не скажу, что это вызвало сожаление с моей стороны. Ограничение даёт тренерам возможность не держать в голове паспорта, учитывать, какое количество иностранцев на скамейке запасных и на поле. Проще управлять игрой. Ещё один важный критерий — россияне получают практику на позициях, которые исторически были закреплены за легионерами. Например, центральные защитники. Защищённых амплуа уже нет.

Об иностранных тренерах в РПЛ

— Для меня основным критерием является качество тренера, насколько он сильный. Паспорт вторичен. Мы заинтересованы, чтобы наша школа развивалась и в российский клубах работали российские тренеры. Но никакой проблемы я не вижу. На мой взгляд, наши специалисты обширно представлены в лиге, засилья иностранцев нет. Доменико Тедеско, Сандро Шварц, Марко Николич… Три специалиста — это не так много.

О возможном снятии «Тамбова» с чемпионата России

— Безусловно, переживаем за «Тамбов» не только мы, но и лига. Есть риск нарушения спортивного принципа и целостности турнира. Будем надеяться, что команда сумеет доиграть сезон и не снимется с чемпионата. Как я говорил, единственный путь решения проблемы — ужесточение лицензирования. Мы делаем это постепенно, но к новым требованиям пока не все готовы. Можно ужесточить требования, но тогда число участников сократится до семи-восьми. Это снизит интерес к футболу в регионах. В связи с этим наш путь — постепенно поднимать планку, устанавливать более жёсткие финансовые требования и давать время, чтобы клубы могли подготовиться.

По состоянию на начало сезона «Тамбов» был готов принимать участие в первенстве страны. Имелись соответствующие заверения со стороны губернатора, готового оказать поддержку. Были приняты обязательства по приведению стадиона к соответствию регламенту. К сожалению, они не были выполнены.

О недостаточном задействовании стадиона «Лужники»

— РФС имеет возможность проводить матчи сборной в «Лужниках». Что касается клубов, если есть желание, они могут играть на этой арене. Но у всех московских команд есть стадионы. В этом году мы столкнулись с проблемой коронавируса, поэтому были вынуждены проводить встречи без зрителей. «Лужники» — лучшая арена страны, комфортабельная, но дорогая. РФС не мог позволить себе устраивать на ней игры при пустых трибунах. Когда болельщики вернутся, мы там сыграем. Возможно, с командой Хорватии.

Об ограничениях на посещение матчей

— Весной количество граждан с иммунитетом вырастет. Но COVID-19 — одно из острых вирусных заболеваний. Обычно подобные инфекции носят сезонный характер. С другой стороны, это новая, до конца не изученная болезнь. Возможно появление новых штаммов, локальных вспышек. Будем надеяться, что, если третья волна и придёт, это произойдёт осенью. С учётом иммунитета вряд ли она принесёт такой же вред, как в начале пандемии. Но в любом случае сейчас мы можем только делать прогнозы.

Надеюсь, сможем завершить сезон с 50%-ной заполняемостью трибун. Если положительная динамика продолжится, возможно, количество болельщиков будет больше. Думаю, через какое-то время придём к ситуации, когда не будет никаких ограничений, а коронавирус станет одним из видов ОРВИ.

О вакцинации

— Мы видим, что эпидемиологическая обстановка в стране улучшается. Иммунитет нарабатывается в том числе благодаря вакцине. Я вакцинировался «Спутником V» ещё в сентябре. Это позволило стимулировать необходимый иммунный ответ. Ходили слухи, что после прививки кто-то заразился, но насколько я знаю, даже в этом случае болезнь протекает в форме лёгкого ОРВИ.

Что касается футболистов, то мы не можем заставить их вакцинироваться. Процедура носит добровольный характер. Но я считаю, что это важно и для самих спортсменов, и для сборной, и для болельщиков. В скором времени нам предстоит провести важные матчи, которые повлияют на то, поедем ли мы в Катар. Пропуск матча любым кандидатом в команду осложняет задачу как тренерскому штабу, так и игрокам. Надеемся, они осознают важность вакцинирования и поведут себя ответственно.

О развитии профессиональных лиг

— РПЛ многого достигла за прошедшие годы. Она изменилась. Достаточно посмотреть запись видеотрансляции начала нулевых и сравнить с тем, что мы видим сейчас. Прогресс налицо, но есть над чем работать. Это и организация тренировочного процесса, и выбор стиля, и соответствие современным тенденциям развития футбола. Есть определённый потенциал для повышения эффективности работы коммерции и маркетинга. Хочу подчеркнуть, что лига — 16 самостоятельных, финансово крепких клубов. Бюджет многих выше, чем у РФС. С точки зрения их управленческого потенциала, спонсоров, они готовы самостоятельно отвечать за свою судьбу. Всё это поднимет конкурентоспособность в чемпионате.

В ФНЛ и ПФЛ ситуация другая. Нет такого финансового ресурса, по сравнению с РПЛ там меньше управленческих возможностей. Но мы готовы помочь. Например, если Александр Алаев одержит победу в выборах на пост главы ФНЛ, то мы возьмём на себя задачу придать лиге новый импульс, так как она очень важна для нашего футбола.

Об идее создания Суперлиги

— У меня столько же информации, как и у вас. Сложно комментировать, так как нет достоверных фактов, непонятно, насколько серьёзны планы участников. Насколько знаю, идею поддерживают далеко не все клубы. А без них проведение Суперлиги невозможно. Инициаторов создания турнира можно понять, так как в краткосрочной перспективе это позволит увеличить доходы. Но в долгосрочной принесёт негативные последствия для европейского футбола, для его развития. Надеюсь, в таком виде, о котором говорят сейчас, идея не будет реализована.

О чемпионате мира по пляжному футболу

— Мы готовимся к его проведению. От ФИФА никаких новых уведомлений не поступало.