«Ждём инициативы от клубов»: Дюков о возможном изменении формата РПЛ, лимите на легионеров и простое «Лужников»
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Переизбранный на пост президента РФС Александр Дюков провёл пресс-конференцию, в рамках которой ответил на вопросы журналистов. В частности, он прокомментировал информацию об изменении формата Российской премьер-лиги (РПЛ), рассказал о своём отношении к лимиту на легионеров и ответил, смогут ли болельщики весной посещать матчи чемпионата страны без ограничений. Также функционер поделился мнением о ситуации вокруг «Тамбова» и высказал своё отношение к возможному ужесточению процедуры лицензирования команд.
О возможном изменении формата проведения РПЛ
— РФС отвечает не только за сборные и профессиональный футбол. У нас значительная сфера ответственности. В неё входят массовый, детско-юношеский футбол, подготовка спортивного резерва и многое другое. Когда принималось решение о создании лиг, целью было делегирование полномочий управления ими в компетенцию клубов — самодостаточных, серьёзных организаций с финансовыми и управленческими ресурсами.
Если говорить о той роли, которую должен играть РФС в профессиональном футболе, то она значительная, но мы ограничиваемся рядом вопросов. Например, судейство, реформу которого мы проводим. Также регулируем деятельность клубов и лиг через лицензирование. Третье направление — помощь и поддержка первенств с помощью создания обучающих программ. Вы должны понимать, что клубы заинтересованы, чтобы лиги были успешными как со спортивной точки зрения, так и с коммерческой. Мы готовы помогать, но ждём инициативы от них. Все предложения будут рассмотрены. У нас есть видение и понимание, какой формат является актуальным и правильным в том или ином чемпионате.
О лимите на легионеров в формате «8 + 17»
— Этот вопрос начал обсуждаться не два года назад, а значительно раньше. Решение было принято по результатам той подготовительной аналитической работы, которая была проделана много времени назад. Пришли к выводу, что восемь легионеров в заявке — оптимально. Я сам являюсь противником лимита, но мы должны быть реалистами и работать в его рамках. Дело в том, что система подготовки нашего спортивного резерва не поставляет должного количества футболистов высокого качества, которые нужны лигам. Таким образом, это регулирование необходимо. Кроме того, зная отношение Министерства спорта к вопросу лимита, предположить согласование с ними его отмены в футболе просто невозможно. К сожалению, сейчас не можем обойтись без лимита. Надеюсь, что через некоторое время всё же к этому придём.
Этот лимит заставил клубы критически посмотреть на легионеров в составе, с некоторыми расстаться. Не скажу, что это вызвало сожаление с моей стороны. Ограничение даёт тренерам возможность не держать в голове паспорта, учитывать, какое количество иностранцев на скамейке запасных и на поле. Проще управлять игрой. Ещё один важный критерий — россияне получают практику на позициях, которые исторически были закреплены за легионерами. Например, центральные защитники. Защищённых амплуа уже нет.
Об иностранных тренерах в РПЛ
— Для меня основным критерием является качество тренера, насколько он сильный. Паспорт вторичен. Мы заинтересованы, чтобы наша школа развивалась и в российский клубах работали российские тренеры. Но никакой проблемы я не вижу. На мой взгляд, наши специалисты обширно представлены в лиге, засилья иностранцев нет. Доменико Тедеско, Сандро Шварц, Марко Николич… Три специалиста — это не так много.
О возможном снятии «Тамбова» с чемпионата России
— Безусловно, переживаем за «Тамбов» не только мы, но и лига. Есть риск нарушения спортивного принципа и целостности турнира. Будем надеяться, что команда сумеет доиграть сезон и не снимется с чемпионата. Как я говорил, единственный путь решения проблемы — ужесточение лицензирования. Мы делаем это постепенно, но к новым требованиям пока не все готовы. Можно ужесточить требования, но тогда число участников сократится до семи-восьми. Это снизит интерес к футболу в регионах. В связи с этим наш путь — постепенно поднимать планку, устанавливать более жёсткие финансовые требования и давать время, чтобы клубы могли подготовиться.
По состоянию на начало сезона «Тамбов» был готов принимать участие в первенстве страны. Имелись соответствующие заверения со стороны губернатора, готового оказать поддержку. Были приняты обязательства по приведению стадиона к соответствию регламенту. К сожалению, они не были выполнены.
О недостаточном задействовании стадиона «Лужники»
— РФС имеет возможность проводить матчи сборной в «Лужниках». Что касается клубов, если есть желание, они могут играть на этой арене. Но у всех московских команд есть стадионы. В этом году мы столкнулись с проблемой коронавируса, поэтому были вынуждены проводить встречи без зрителей. «Лужники» — лучшая арена страны, комфортабельная, но дорогая. РФС не мог позволить себе устраивать на ней игры при пустых трибунах. Когда болельщики вернутся, мы там сыграем. Возможно, с командой Хорватии.
Об ограничениях на посещение матчей
— Весной количество граждан с иммунитетом вырастет. Но COVID-19 — одно из острых вирусных заболеваний. Обычно подобные инфекции носят сезонный характер. С другой стороны, это новая, до конца не изученная болезнь. Возможно появление новых штаммов, локальных вспышек. Будем надеяться, что, если третья волна и придёт, это произойдёт осенью. С учётом иммунитета вряд ли она принесёт такой же вред, как в начале пандемии. Но в любом случае сейчас мы можем только делать прогнозы.
Надеюсь, сможем завершить сезон с 50%-ной заполняемостью трибун. Если положительная динамика продолжится, возможно, количество болельщиков будет больше. Думаю, через какое-то время придём к ситуации, когда не будет никаких ограничений, а коронавирус станет одним из видов ОРВИ.
О вакцинации
— Мы видим, что эпидемиологическая обстановка в стране улучшается. Иммунитет нарабатывается в том числе благодаря вакцине. Я вакцинировался «Спутником V» ещё в сентябре. Это позволило стимулировать необходимый иммунный ответ. Ходили слухи, что после прививки кто-то заразился, но насколько я знаю, даже в этом случае болезнь протекает в форме лёгкого ОРВИ.
Что касается футболистов, то мы не можем заставить их вакцинироваться. Процедура носит добровольный характер. Но я считаю, что это важно и для самих спортсменов, и для сборной, и для болельщиков. В скором времени нам предстоит провести важные матчи, которые повлияют на то, поедем ли мы в Катар. Пропуск матча любым кандидатом в команду осложняет задачу как тренерскому штабу, так и игрокам. Надеемся, они осознают важность вакцинирования и поведут себя ответственно.
О развитии профессиональных лиг
— РПЛ многого достигла за прошедшие годы. Она изменилась. Достаточно посмотреть запись видеотрансляции начала нулевых и сравнить с тем, что мы видим сейчас. Прогресс налицо, но есть над чем работать. Это и организация тренировочного процесса, и выбор стиля, и соответствие современным тенденциям развития футбола. Есть определённый потенциал для повышения эффективности работы коммерции и маркетинга. Хочу подчеркнуть, что лига — 16 самостоятельных, финансово крепких клубов. Бюджет многих выше, чем у РФС. С точки зрения их управленческого потенциала, спонсоров, они готовы самостоятельно отвечать за свою судьбу. Всё это поднимет конкурентоспособность в чемпионате.
В ФНЛ и ПФЛ ситуация другая. Нет такого финансового ресурса, по сравнению с РПЛ там меньше управленческих возможностей. Но мы готовы помочь. Например, если Александр Алаев одержит победу в выборах на пост главы ФНЛ, то мы возьмём на себя задачу придать лиге новый импульс, так как она очень важна для нашего футбола.
Об идее создания Суперлиги
— У меня столько же информации, как и у вас. Сложно комментировать, так как нет достоверных фактов, непонятно, насколько серьёзны планы участников. Насколько знаю, идею поддерживают далеко не все клубы. А без них проведение Суперлиги невозможно. Инициаторов создания турнира можно понять, так как в краткосрочной перспективе это позволит увеличить доходы. Но в долгосрочной принесёт негативные последствия для европейского футбола, для его развития. Надеюсь, в таком виде, о котором говорят сейчас, идея не будет реализована.
О чемпионате мира по пляжному футболу
— Мы готовимся к его проведению. От ФИФА никаких новых уведомлений не поступало.
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