Дюков заявил о возможном проведении матча сборных России и Хорватии в «Лужниках»

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался по поводу проведения матчей на московском стадионе «Лужники».

«Что касается «Лужников», имеем возможность проводить там матчи сборной. Что касается клубов, это их решение. Если есть желание, они могут играть на этой арене. Но у всех московских клубов есть стадионы», — сказал Дюков на пресс-конференции.

Он также отметил, что на проведение матчей в «Лужниках» повлиял коронавирус, так как сборная была вынуждена играть без зрителей, а аренда «Лужников» является дорогой.

«РФС не мог позволить себе проведение матчей без зрителей на этом стадионе. Когда вернутся зрители, мы сыграем в «Лужниках». Возможно, этим матчем станет игра с командой Хорватии», — пояснил Дюков.

Матч четвёртого тура квалификации к чемпионату мира 2022 года между Россией и Хорватией состоится 1 сентября.

Ранее Дюков заявил, что перед сборной России стоит задача войти в топ-10 рейтинга ФИФА к 2030 году.