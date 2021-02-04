Дюков заявил о возможном проведении матча сборных России и Хорватии в «Лужниках»
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«Что касается «Лужников», имеем возможность проводить там матчи сборной. Что касается клубов, это их решение. Если есть желание, они могут играть на этой арене. Но у всех московских клубов есть стадионы», — сказал Дюков на пресс-конференции.
Он также отметил, что на проведение матчей в «Лужниках» повлиял коронавирус, так как сборная была вынуждена играть без зрителей, а аренда «Лужников» является дорогой.
«РФС не мог позволить себе проведение матчей без зрителей на этом стадионе. Когда вернутся зрители, мы сыграем в «Лужниках». Возможно, этим матчем станет игра с командой Хорватии», — пояснил Дюков.
Матч четвёртого тура квалификации к чемпионату мира 2022 года между Россией и Хорватией состоится 1 сентября.
Ранее Дюков заявил, что перед сборной России стоит задача войти в топ-10 рейтинга ФИФА к 2030 году.