Дюков заявил о возможном проведении матча сборных России и Хорватии в «Лужниках»

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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался по поводу проведения матчей на московском стадионе «Лужники».
Дюков заявил о возможном проведении матча сборных России и Хорватии в «Лужниках»
  • © РИА Новости / Владимир Песня

«Что касается «Лужников», имеем возможность проводить там матчи сборной. Что касается клубов, это их решение. Если есть желание, они могут играть на этой арене. Но у всех московских клубов есть стадионы», — сказал Дюков на пресс-конференции.

Он также отметил, что на проведение матчей в «Лужниках» повлиял коронавирус, так как сборная была вынуждена играть без зрителей, а аренда «Лужников» является дорогой.

«РФС не мог позволить себе проведение матчей без зрителей на этом стадионе. Когда вернутся зрители, мы сыграем в «Лужниках». Возможно, этим матчем станет игра с командой Хорватии», — пояснил Дюков.

Матч четвёртого тура квалификации к чемпионату мира 2022 года между Россией и Хорватией состоится 1 сентября. 

Ранее Дюков заявил, что перед сборной России стоит задача войти в топ-10 рейтинга ФИФА к 2030 году.

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