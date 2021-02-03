Российский футбольный союз (РФС) огласил расписание матчей 1/8 финала Кубка России по футболу.

Как сообщает пресс-служба РФС, игры пройдут 20—22 февраля:

— 20 февраля: «Зенит» — «Арсенал» (17:00 мск), «Динамо» — «Спартак» (19:30 мск);

— 21 февраля: ЦСКА — «СКА-Хабаровск» (14:30 мск), «Локомотив» — «Тамбов», «Краснодар» — «Сочи» (оба — 17:00 мск), «Ростов» — «Ахмат» (19:30 мск);

— 22 февраля: «Уфа» — «Урал» (12:00 мск), «Химки» — «Крылья Советов» (14:30 мск).

Ранее появилась информация, что в «Тамбове» осталось девять футболистов.