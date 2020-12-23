Перенос матчей ради сборной, выборы в исполком РФС и влияние пандемии: что обсуждали на общем собрании РПЛ

РПЛ рассмотрит вопрос переноса матчей 23-го тура, чтобы предоставить сборной России больше времени на подготовку к матчам квалификации чемпионата мира 2022 года. Об этом по итогам общего собрания лиги заявил её президент Сергей Прядкин. Он также прокомментировал включение в исполком РФС Рустема Сайманова, Сергея Галицкого и Юрия Соловьёва, оценил влияние пандемии коронавируса на финансовое состояние первенства и ответил, какие шаги РПЛ предпринимает в ситуации с «Тамбовом».

22 декабря состоялось общее собрание Российской премьер-лиги (РПЛ). В ходе мероприятия были подведены промежуточные итоги чемпионата страны сезона-2020/21 и первых 14 туров молодёжного первенства. Помимо этого, одним из главных вопросов повестки дня было выдвижение кандидатов в исполком РФС.

Как известно, в состав органа входят 25 человек, в том числе президент РФС Александр Дюков, глава РПЛ Сергей Прядкин, председатель судейского комитета Ашот Хачатурянц и другие. При этом три квоты предназначены для руководителей клубов Российской премьер-лиги. До настоящего момента в исполком входили владельцы «Спартака» и «Краснодара» — Леонид Федун и Сергей Галицкий соответственно, а также президент ЦСКА Евгений Гинер. Стоит отметить, что на этот раз все трое также числились в списке кандидатов.

«Зарегистрировано было семь человек — Евгений Гинер, Сергей Галицкий, Рустем Сайманов, Анатолий Мещеряков, Борис Ротенберг, Юрий Соловьёв и Леонид Федун», — сказал Прядкин во время пресс конференции.

Примечательно, что перечень претендентов на попадание в исполком был опубликован ещё задолго до официального объявления РПЛ, причём наиболее высоко оценивали шансы генерального директора «Рубина». В итоге Сайманов действительно набрал наибольшее количество голосов (12) и был избран в исполком, а помимо него в состав органа вошли Галицкий и председатель совета директоров «Динамо» Юрий Соловьёв (оба — по девять голосов).

При этом у многих вызвал удивление тот факт, что места в исполкоме лишился Гинер. К их числу относился и сам Прядкин, заявивший, что подобный расклад голосов стал для него неожиданностью.

«Что касается Гинера, я чуть-чуть удивлён, честно сказать. Считаю, с точки зрения лобби РПЛ — это один из весомых кандидатов. То, что он не прошёл, было для меня удивлением. Но уверен, что Гинер ещё поработает и в исполкоме, и на благо РПЛ», — отметил функционер.

Кроме того, в ходе собрания клубы поддержали Александра Дюкова в качестве кандидата на пост президента РФС, избрали делегата от РПЛ Сергея Чебана в конференцию союза, а также рассмотрели вопрос о бюджете РПЛ и стратегию развития лиги.

Так, Прядкин признал, что пандемия коронавируса оказался серьёзное влияние на РПЛ и стала причиной определённых финансовых трудностей. Глава организации отметил, что в связи с этим РПЛ впервые завершает год с убытком за время его деятельности в качестве руководителя.

«Ушли субарендаторы, увеличились затраты. Что касается внутреннего бюджета, выработали дорожную карту, чтобы за сезон выйти в ноль. Дефицит ощущает не только РПЛ, но и клубы, РФС. В спонсорском бюджете изменений нет. Что касается стратегии, подготовлены основные пункты развития РПЛ до 2025 года. Мы считаем необходимым отразить важность преобразования РПЛ в единую организацию. Опыт зарубежных лиг показывает, что это самый очевидный инструмент влияния на качество футбольного контента и эффективность его дистрибуции. На базе подготовленных основных направлений развития РПЛ был проведён аналитический этап, который включал в себя анализ регионов, лучших практики других лиг, рекламного рынка, медиа и развлечений», — заявил функционер.

По его словам, следующим этапом станет подготовка дорожной карты стратегии развития лиги. Так, коммерческий комитет РПЛ должен будет подготовить проект совместно с организацией PriceWaterhouseCoopers, а в рамках подготовки будет учтена позиция рабочей группы по телевидению и блока по реализации медийных прав. Как стало известно, доклад по этому поводу будет представлен на следующем собрании, предположительно, в I квартале 2021 года.

Примечательно, что в повестку собрания не входил вопрос о финансовой ситуации в футбольном клубе «Тамбов», в котором игрокам уже несколько месяцев не выплачивают зарплату. Причём ситуация в клубе дошла до того, что несколько игроков команды отказались выходить на матч 17-го тура со «Спартаком». Несколько дней назад спортивный директор «волков» Павел Худяков сказал, что вопрос с долгами будет улажен в январе-феврале, но при этом подчеркнул, что пока лишь идут переговоры в этом направлении.

Тем не менее Прядкин заверил, что РФС и РПЛ уже принимают определённые меры. По его словам, он лично провёл встречу с руководством Тамбовской области, на которой обсуждалась текущая ситуация в команде.

«Всю необходимую помощь мы оказываем. Есть определённая сумма, причитающаяся «Тамбову» со стороны коммерческих доходов РПЛ. Она будет полностью выплачена, если клуб будет выполнять все обязанности как участник лиги... С губернатором состоялась подробная встреча и обсуждение тех мер, которые предпринимает он сам и руководство края... Наметили дальнейшие шаги... Сделаем всё возможное, чтобы «Тамбов» продолжил выступление в соревновании», — заверил Прядкин.

Помимо прочего, функционер прокомментировал информацию по поводу возможного переноса встреч 23-го тура РПЛ. Как стало известно, с подобной просьбой к лиге обратились представители РФС и сборной России с целью предоставить национальной команде больше времени на подготовку к матчам отборочного турнира чемпионата мира в Катаре.

Как известно, 21 марта в рамках национального первенства запланированы восемь матчей, сразу два из которых можно отнести к числу сверхнапряжённых. В столице ЦСКА примет «Зенит», а «Краснодар» на своём поле встретится с «Динамо». Таким образом, многие представители сборной рискуют не успеть восстановиться к старту квалификационного турнира мундиаля, в котором она стартует уже 24 марта. В течение семи суток отечественные футболисты сыграют с командами Мальты, Словении и Словакии, причём дважды — в гостях.

«Да, у нас есть обращение РФС по поводу оказания содействия в переносе данного тура. Вы понимаете, с чем это связано — увеличением количества дней для подготовки сборной. РПЛ представила две версии, клубы попросили до конца недели обсудить их с главными тренерами. Клубы выскажут свою позицию — пойти навстречу национальной команде или озвучить свои пожелания», — подытожил Прядкин.