Прядкин: коронавирус повлиял на бюджет РПЛ

Глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин рассказал, как на бюджете организации отразилась пандемия коронавируса.

«Коронавирус повлиял на бюджет. Впервые за время моего руководства мы уходим с минусом. Реальные обстоятельства, почему это случилось: ушли субарендаторы, увеличились затраты. Что касается внутреннего бюджета, выработали дорожную карту, чтобы за сезон выйти в ноль. Дефицит ощущает не только РПЛ, но и клубы, РФС. В спонсорском бюджете изменений нет», — сказал Прядкин на пресс-конференции.

Ранее сообщалось, что Галицкий, Соловьёв и Сайманов выбраны в исполком РФС.