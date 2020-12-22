Прядкин: коронавирус повлиял на бюджет РПЛ

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Глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин рассказал, как на бюджете организации отразилась пандемия коронавируса.
Прядкин: коронавирус повлиял на бюджет РПЛ
  • РИА Новости

«Коронавирус повлиял на бюджет. Впервые за время моего руководства мы уходим с минусом. Реальные обстоятельства, почему это случилось: ушли субарендаторы, увеличились затраты. Что касается внутреннего бюджета, выработали дорожную карту, чтобы за сезон выйти в ноль. Дефицит ощущает не только РПЛ, но и клубы, РФС. В спонсорском бюджете изменений нет», — сказал Прядкин на пресс-конференции.

Ранее сообщалось, что Галицкий, Соловьёв и Сайманов выбраны в исполком РФС.

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