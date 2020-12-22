Галицкий, Соловьёв и Сайманов выбраны в исполком РФС

Короткая ссылка
Президент «Краснодара» Сергей Галицкий, председатель совета директоров «Динамо» Юрий Соловьёв и генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов были выбраны в исполком Российского футбольного союза (РФС) по итогам общего собрания Российской премьер-лиги.
Галицкий, Соловьёв и Сайманов выбраны в исполком РФС
  • РИА Новости

Об этом сообщает официальный сайт РПЛ. Также на собрании представители клубов подвели итоги 19 туров чемпионата, избрали исполнительного директора РПЛ Сергея Чебана делегатом от АФК «РПЛ» на конференцию РФС и утвердили бюджет АФК «РПЛ» на 2020—2021 годы.

Также делегаты клубов поддержали кандидатуру Александра Дюкова в качестве кандидата на пост президента РФС.

Главный тренер сборной России обратился к участникам собрания с просьбой перенести 23-й тур РПЛ на более позднюю дату, но это решение будет принято после консультаций с главными тренерами команд.

Ранее сообщалось, что клубы РПЛ намерены перенести 23-й тур чемпионата на апрель.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить