Галицкий, Соловьёв и Сайманов выбраны в исполком РФС

Президент «Краснодара» Сергей Галицкий, председатель совета директоров «Динамо» Юрий Соловьёв и генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов были выбраны в исполком Российского футбольного союза (РФС) по итогам общего собрания Российской премьер-лиги.

Об этом сообщает официальный сайт РПЛ. Также на собрании представители клубов подвели итоги 19 туров чемпионата, избрали исполнительного директора РПЛ Сергея Чебана делегатом от АФК «РПЛ» на конференцию РФС и утвердили бюджет АФК «РПЛ» на 2020—2021 годы.

Также делегаты клубов поддержали кандидатуру Александра Дюкова в качестве кандидата на пост президента РФС.

Главный тренер сборной России обратился к участникам собрания с просьбой перенести 23-й тур РПЛ на более позднюю дату, но это решение будет принято после консультаций с главными тренерами команд.

Ранее сообщалось, что клубы РПЛ намерены перенести 23-й тур чемпионата на апрель.