Галицкий, Соловьёв и Сайманов выбраны в исполком РФС
- РИА Новости
Об этом сообщает официальный сайт РПЛ. Также на собрании представители клубов подвели итоги 19 туров чемпионата, избрали исполнительного директора РПЛ Сергея Чебана делегатом от АФК «РПЛ» на конференцию РФС и утвердили бюджет АФК «РПЛ» на 2020—2021 годы.
Также делегаты клубов поддержали кандидатуру Александра Дюкова в качестве кандидата на пост президента РФС.
Главный тренер сборной России обратился к участникам собрания с просьбой перенести 23-й тур РПЛ на более позднюю дату, но это решение будет принято после консультаций с главными тренерами команд.
Ранее сообщалось, что клубы РПЛ намерены перенести 23-й тур чемпионата на апрель.