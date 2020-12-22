Прядкин высказался о возможности переноса 23-го тура РПЛ

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Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин допустил возможность переноса 23-го тура чемпионата ради подготовки национальной сборной к отборочным матчам ЧМ-2022.
Прядкин высказался о возможности переноса 23-го тура РПЛ
  • РИА Новости

«На общем собрании присутствовали Алаев и Черчесов. У нас есть обращение РФС по поводу оказания содействия в переносе данного тура. Вы понимаете, с чем это связано: с увеличением количества дней для подготовки сборной. РПЛ представила две версии, клубы попросили обсудить их с главными тренерами. В ZOOM или письменном виде клубы выскажут свою позицию. Ждём конца недели. В режиме пресс-релиза совместно с РФС доведём до всех решение», — сказал Прядкин на пресс-конференции после итогового собрания РПЛ.

Проведение 23-го тура назначено на 21 марта, а на 24 марта запланирован отборочный матч ЧМ-2022 Мальта — Россия. Также 27 марта состоится матч Россия — Словения, а 30 марта — Словакия — Россия.

Ранее сообщалось, что клубы РПЛ намерены перенести 23-й тур чемпионата на апрель.

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