Президент РПЛ прокомментировал непопадание Гинера в исполком РФС

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин прокомментировал итоги выборов в исполнительный комитет Российского футбольного союза (РФС).

«Я чуть-чуть удивлён, честно сказать. Считаю, с точки зрения лобби РПЛ, это один из весомых кандидатов. То, что он не прошёл, было для меня удивлением. Но уверен, что Гинер ещё поработает и в исполкоме, и на благо РПЛ», — рассказал Прядкин.

По итогам голосования руководителей клубов РПЛ в качестве кандидатов в исполком РФС были выдвинуты директор «Рубина» Рустем Сайманов, владелец «Краснодара» Сергей Галицкий и глава совета директоров «Динамо» Юрий Соловьёв.

Ранее Прядкин высказался о возможности переноса 23-го тура РПЛ.