«Иногда даже надо выпить рюмку коньяка на ночь»: что известно об ужине судей перед матчем «Урал» — «Тамбов»

Спортивный юрист Антон Смирнов опубликовал видео, на котором бригада арбитров и инспектор матча 19-го тура РПЛ «Тамбов» — «Урал» ужинают в одном из ресторанов Саранска. По его словам, судьи распивали спиртные напитки менее чем за сутки до игры. В РФС пообещали провести расследование и выяснить, присутствуют ли на видео представители футбольных клубов. При этом бывший глава департамента судейства и инспектирования организации Андрей Будогосский не считает, что сам факт употребления алкоголя является нарушением дисциплинарного кодекса, и призывает дождаться результатов расследования.

Российская премьер-лига (РПЛ) ушла на зимний перерыв, однако судейские скандалы не утихают даже в этот период. Сначала Игорь Панин был замечен в распитии спиртных напитков с представителями футбольного клуба «Сочи» после того, как команда провела матч 18-го тура со «Спартаком». В итоге его отстранили от работы на неопределённый срок. Впрочем, теперь у футбольной общественности появился новый эпизод для обсуждения.

Вечером 21 декабря в Telegram-канале «Честность не порок» спортивный юрист Антон Смирнов обнародовал видео, на котором запечатлена, по всей видимости, бригада судей, обслуживавших игру 19-го тура РПЛ «Тамбов» — «Урал»: главный арбитр Сергей Иванов, его ассистенты Дмитрий Березнев, Алексей Ширяев и Сергей Куликов, а также инспектор матча Николай Иванов.

Как отмечает источник, компания употребляла спиртное в ресторане Balcon во время ужина в Саранске 17 декабря приблизительно в 19:50 по местному времени — менее чем за сутки до матча, на котором им предстояло работать.

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По словам Смирнова, почти сразу же после обнародования информации с ним связался директор по коммуникациям Российского футбольного союза Кирилл Мельников и пообещал, что в ближайшее время будет проведена проверка по поводу времени и места съёмки записи, а также подчеркнул, что необходимо выяснить, присутствуют ли на видео представители футбольных клубов.

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков при этом заявил, что клуб не имеет претензий к арбитрам, так как они хорошо отработали встречу с «Уралом». И это несмотря на то что на 60-й минуте судьи назначили пенальти в ворота хозяев за фол Вараздата Арояна на Алексее Евсееве, а в концовке отказались указывать на точку в противоположной штрафной за схожее нарушение Алексея Герасимова на Александре Карапетяне.

Согласно сразу нескольким статьям глав 11 и 14 Дисциплинарного кодекса арбитра и инспектора РФС, лица, замешанные в нарушениях морально-этических норм, а также пребывающие в состоянии алкогольного опьянения на матчах и мероприятиях, организованных союзом, и негативно влияющие на имидж РФС или самого судьи, могут быть подвергнуты как краткосрочной дисквалификации, так и пожизненному отстранению.

По мнению экспертов, о санкциях будет смысл рассуждать только тогда, когда будет проведено полноценное разбирательство по эпизоду. Так считает почётный президент РФС Вячеслав Колосков.

«Не могу комментировать то, что не доказано. Готов говорить об этом, когда факты будут достоверными. В РФС сказали, что будут расследовать эту ситуацию», — заявил Колосков в интервью RT.

Бывший руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Андрей Будогосский, в свою очередь, объяснил, что у судей нет чётких правил, касающихся распития алкогольных напитков перед игрой. Он отметил, что в любом случае необходимо дождаться результатов расследования.

«У нас уже слишком много подобных фейков в адрес судей. Я лично не видел этого видео. Человек, который работает арбитром, сам должен понимать, что ему на следующий день нужно судить и он должен быть подготовлен. Иногда ему, может быть, даже надо выпить рюмку коньяка на ночь. Всё зависит от человека. Даже на Западе во время проведения еврокубковых матчей вечером перед игрой бывают встречи между представителями двух команд, судьями. От того, что кто-то выпьет бокал вина или шампанского, ничего не случится», — подчеркнул эксперт.

Будогосский также провёл параллели между этой ситуацией и историей, которая произошла с ним во время работы в департаменте. По его словам, однажды он улетал в Уссурийск и решил выпить чаю в аэропорту Шереметьево, где случайно встретил возглавлявшего ФНЛ Игоря Ефремова и экс-судью Игоря Егорова, который тогда работал руководителем одной из команд.

«Всего нас там было около 8—10 человек. Мы сидели и пили чай. А на другой день фотография нашего чаепития оказалась на столе у Виталия Мутко: якобы Игорь Егоров решал вопросы по поводу успешного выступления своей команды. Хотя он вообще во Владивосток летел. Но у Мутко хватило разума, и он выкинул снимок», — рассказал Будогосский.