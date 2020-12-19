Отказ в судебно-психиатрической экспертизе и иск на 100 тысяч рублей: как прошло заседание по делу Широкова

Преображенский суд Москвы отказал защите футбольного арбитра Никиты Данченкова в проведении судебно-психиатрической экспертизы бывшему капитану сборной России Роману Широкову. Избитый им в ходе любительского матча рефери подал гражданский иск на 100 тыс. рублей о компенсации морального вреда, хотя ранее адвокат Данченкова говорил о сумме в 500 тыс. В свою очередь, представляющий интересы Широкова юрист обвинил оппонентов в желании затянуть дело.

«Необходимо удостовериться в том, что он безопасен для окружающих»

В пятницу, 18 декабря, в Преображенском суде Москвы состоялось третье заседание по делу об избиении экс-капитаном сборной России по футболу Романом Широковым арбитра Никиты Данченкова во время любительского матча. Были заслушаны показания свидетелей, а сторона защиты попросила провести бывшему спортсмену судебно-психиатрическую экспертизу.

«Для оценки психического и физического состояния подсудимого Широкова Р.Н. в связи с возникшими сомнениями в его вменяемости и способности самостоятельно защищать свои права и законные интересы в уголовном судопроизводстве необходимо комплексное применение специальных познаний в области психиатрии и психологии» — приводит ТАСС текст ходатайства.

Адвокат Александр Островский, защищающий интересы Данченкова, объяснил это «целым рядом историй», в которых Широков вёл себя «повышенно агрессивно».

«Демонстрировал неприличные жесты на поле на протяжении своей футбольной карьеры, оскорблял болельщиков. В связи с тем, что он претендует на тренерскую работу, участие в образовательном процессе, необходимо удостовериться в том, что он отдаёт отчёт в своих действиях и безопасен для окружающих. У нас в этом есть большие сомнения», — цитирует юриста «Чемпионат».

Также сообщалось, что сторона защиты намерена подать гражданский иск на 500 тыс. рублей в качестве компенсации за «моральные и нравственные страдания Данченкова от этой истории».

«Мы указали сумму в 500 тыс. рублей. Никита был три недели нетрудоспособен, потерял одну из работ, пришлось лечиться, сидеть дома — всё это привело к повышенным расходам родителей. На его счастье, подвернулись бесплатные адвокаты», — объяснил Островский.

Однако позже в Преображенском суде заявили РИА Новости, что избитый Широковым арбитр подал иск на 100 тыс. рублей.

«Потерпевшим был заявлен гражданский иск на сумму 100 тыс. рублей о компенсации морального вреда. Сторона защиты попросила предоставить время для ознакомления с гражданским иском, заседание было отложено на 25 декабря», — сообщили в пресс-службе.

Отказал суд и в проведении Широкову судебно-психиатрической экспертизы. Сам экс-капитан сборной России, по словам Островского, не стал давать показания в суде и отвечать на вопросы со стороны защиты Данченкова. Сообщается, что в связи с этим были оглашены показания, данные бывшим футболистом «Зенита» на этапе следствия.

«Широков боится сказать лишнего, не уверен в себе. Были оглашены характеристики с места прописки, где он не бывает. Было зачитано письмо депутата Милонова, где он характеризует Широкова как милого и доброго человека, который содержит семью. Я по пальцам пересчитал семью: получилось двое детей, нерасписанная жена, родители Широкова и родители жены — семь человек», — посетовал адвокат.

«Пожизненный позор судьи Данченкова»

Не менее жёстко выступил и защищающий интересы экс-спортсмена Вадим Лялин. В частности, адвокат назвал «больными» представителей потерпевшего и обвинил их в желании затянуть дело.

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«Они противоречат сами себе, переобуваются в воздухе. То их убить хотят, то дело чести, то дайте денег. Это смешно и унизительно. Пожизненный позор судьи Данченкова. Всё, что я могу сказать. Факт имел место, мы готовы принять любое наказание. Это не значит, что с подлостью и неквалифицированной практикой мы согласны», — отметил юрист.

Он раскритиковал Островского и другого адвоката, Александра Добровинского, также представляющего интересы Данченкова. По словам Лялина, их квалификация вызывает у него сомнения.

«Всё должно быть соразмерно. Если у него стоили 20 копеек часы, которые повредились, то скажите. Или таблетки столько стоили. Или мы месяц не работали и не получили зарплаты. А называть такие цифры… Выскочки, как Добровинский, это умеют, но кто им их даст. Мы же в правовом поле. Мы понесём наказание, но это не значит, что мы станем объектом для шантажа, вымогательств со стороны сомнительного рода юристов», — добавил Лялин.

Он также выразил надежду, что 25 декабря суд уйдёт на обсуждение приговора. В свою очередь, сам Широков подчеркнул, что озвученная адвокатами потерпевшего сумма компенсации в 500 тыс. рублей «не соответствует делу».

«Но суд решит. Я же не отказываюсь понести финансовые обязательства в доказуемых пределах. Я просто попросил огласить все ранее озвученные показания. Мне кажется, вам самим это всё надоело… Настроение у меня хорошее. У нас сейчас третий период», — заявил Широков.

Ход процесса

Напомним, рассматриваемый в суде инцидент произошёл в августе 2020 года во время любительского матча, в котором команда телеканала «Матч ТВ» встречалась с коллективом под названием «Ничего обычного». В ходе игры недовольный решением арбитра Широков вступил в перепалку с Данченковым, а когда судья показал ему красную карточку, нанёс ему несколько ударов, в том числе ногой.

Первое заседание по делу Широкова состоялось 4 декабря. Тогда Данченков заявил, что бывший капитан сборной России, нападая на него, «не собирался останавливаться» и хотел «нанести увечья».

«Считаю, в том эпизоде я был прав. Финансовых претензий у меня к нему нет, это меня не интересует. Мне жизнь спас вратарь команды «Ничего обычного» Алан. Он сориентировался и успел оттащить Романа», — объяснял арбитр.

Сам Широков заявил, что не понимает, что от него хочет получить пострадавший, и не согласился с обвинениями в покушении. В результате суд перенёс дату рассмотрения дела на 11 декабря. Во время второго заседания стало известно, что интересы Данченкова будет представлять Добровинский. Однако затем суд был перенесён ещё на неделю.