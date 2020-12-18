Широков отказался давать показания в суде

Короткая ссылка
Бывший полузащитник сборной России по футболу Роман Широков отказался давать показания на очередных слушаниях по делу об избиении арбитра Никиты Данченкова.
Широков отказался давать показания в суде
  • РИА Новости

Как сообщает «РБ-Спорт», Широков отказался от дачи показаний в суде, потому были оглашены только показания, данные им на этапе следствия.

Отмечается, что показания свидетелей, которые должны были быть заслушаны в ходе этого заседания, не были заслушаны из-за их неявки.

10 августа Широков принимал участие в матче любительских команд «Матч ТВ» и «Ничего обычного». В одном из эпизодов Роман посчитал, что на нём нарушили правила в штрафной площади. Арбитр Данченков решил не назначать 11-метровый удар, за что Широков начал оскорблять арбитра и угрожать ему. Судья показал красную карточку, после чего футболист избил его. Данченков обратился в суд. 

Ранее адвокат назвал размер компенсации, которую требует избитый Широковым арбитр.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить