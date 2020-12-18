Широков отказался давать показания в суде

Бывший полузащитник сборной России по футболу Роман Широков отказался давать показания на очередных слушаниях по делу об избиении арбитра Никиты Данченкова.

Как сообщает «РБ-Спорт», Широков отказался от дачи показаний в суде, потому были оглашены только показания, данные им на этапе следствия.

Отмечается, что показания свидетелей, которые должны были быть заслушаны в ходе этого заседания, не были заслушаны из-за их неявки.

10 августа Широков принимал участие в матче любительских команд «Матч ТВ» и «Ничего обычного». В одном из эпизодов Роман посчитал, что на нём нарушили правила в штрафной площади. Арбитр Данченков решил не назначать 11-метровый удар, за что Широков начал оскорблять арбитра и угрожать ему. Судья показал красную карточку, после чего футболист избил его. Данченков обратился в суд.

Ранее адвокат назвал размер компенсации, которую требует избитый Широковым арбитр.