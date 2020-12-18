Адвокат назвал размер компенсации, которую требует избитый Широковым арбитр

Адвокат Александр Островский, представляющий интересы избитого арбитра Никиты Данченкова, рассказал, чего сторона пострадавшего хочет добиться от экс-футболиста сборной России Романа Широкова.

«Мы от Романа ничего не просим, мы просим суд взыскать компенсацию моральных и нравственных страданий Данченкова от этой истории. Мы указали сумму в 500 тыс. рублей. Никита был три недели нетрудоспособен, потерял одну из работ. Ему пришлось лечиться, сидеть дома — всё это привело к повышенным расходам его родителей. На его счастье, подвернулись бесплатные адвокаты», — приводит слова Островского «Чемпионат».

10 августа Широков принимал участие в матче любительских команд «Матч ТВ» и «Ничего обычного». В одном из эпизодов Роман посчитал, что на нём нарушили правила в штрафной площади. Арбитр Данченков решил не назначать 11-метровый удар, за что Широков начал оскорблять арбитра и угрожать ему. Судья показал красную карточку, после чего футболист избил его. Данченков обратился в суд.

Ранее Широков не согласился со словами избитого арбитра Данченкова о покушении.