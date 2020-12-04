Широков не согласился со словами избитого арбитра Данченкова о покушении

Бывший полузащитник сборной России по футболу Роман Широков заявил, что не согласен с арбитром Никитой Данченковым, заявившим в суде, что инцидент между ними на матче любительских команд был покушением на жизнь.

«Я всегда позитивно настроен. Я понесу ответственность, которую определит суд. Сторона потерпевшего может определять что угодно. Есть статья, по которой я в суде, и она не говорит о покушении», — передаёт слова Широкова «РБ-Спорт».

10 августа Широков сыграл в матче любительских команд «Матч ТВ» и «Ничего обычного». В одном из эпизодов Роман посчитал, что на нём были нарушены правила в штрафной площади. Данченков решил не назначать 11-метровый удар, и Широков начал оскорблять арбитра и угрожать ему. Судья показал красную карточку, после чего игрок избил его. Данченков решил обратиться в суд.

Ранее суд перенёс дату рассмотрения дела Широкова.