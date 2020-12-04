Суд перенёс дату рассмотрения дела Широкова

Судебное заседание по делу экс-футболиста сборной России Романа Широкова, избившего арбитра Никиту Данченкова, перенесено.

Заседание суда состоится 11 декабря и начнётся в 14:00 мск. Об этом сообщил адвокат Александр Островский, представляющий интересы Данченкова.

10 августа Широков принял участие в поединке любительских команд «Матч ТВ» и «Ничего обычного». В одном из эпизодов Роман посчитал, что на нём нарушили правила в штрафной площади соперника. Данченков решил не назначать пенальти. Широков начал оскорблять арбитра и угрожать ему. Судья показал красную карточку, после чего футболист избил его. Данченков решил обратиться в суд.

Ранее адвокат Данченкова заявил, что сторона арбитра избегает Широкова из-за возможных провокаций.