Адвокат Данченкова заявил, что сторона арбитра избегает Широкова из-за возможных провокаций

Адвокат Александр Островский, представляющий интересы футбольного арбитра Никиты Данченкова, рассказал о суде против экс-футболиста сборной России Романа Широкова.

«Мы знаем все показания. После того как все свидетели подтвердят показания, мы заявим ходатайство о возврате дела в прокуратуру для переквалификации дела на покушение на убийство либо нанесение тяжкого вреда здоровью. Людей было мало: нас трое, обвиняемый с адвокатом, секретарь, судья и прокурор. Мы не хотим никакого контакта с Широковым. Подозреваем, что возможна провокация. Запишут на аудио и подадут это так, будто мы занимаемся вымогательством. Суд должен сам оценить размер причинённых страданий и сам определить размер гражданского иска, который мы подадим в конце», — цитирует Островского Sport24.

10 августа Широков избил Данченкова во время матча любительских команд. Арбитр показал футболисту красную карточку, за что получил в лицо. После того как арбитр упал, Широков попытался добить его ногами.

Ранее избитый арбитр Данченков заявил, что Широков не собирался останавливаться и был готов нанести ему увечья.