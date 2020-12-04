Избитый арбитр Данченков: Широков не собирался останавливаться и хотел нанести увечья

Короткая ссылка
Футбольный судья Никита Данченков, пострадавший от экс-полузащитника сборной России Романа Широкова во время матча любительских команд, рассказал о самочувствии и своём отношении к эпизоду.
Избитый арбитр Данченков: Широков не собирался останавливаться и хотел нанести увечья
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

«Роман был не согласен с тем, что я не назначил пенальти. Он сразу вскипел, реакция была не совсем адекватная, нецензурная брань в мой адрес. По правилам футбола это недопустимо, я шёл с намерениями удалить человека за такое поведение. Несмотря на всё, ты должен быть хладнокровен. Считаю, в том эпизоде я был прав. Финансовых претензий у меня к нему нет, это меня не интересует. Мне жизнь спас вратарь команды «Ничего обычного» Алан. Он сориентировался и успел оттащить Романа. Широков, если посмотреть видео, не собирался останавливаться. Он хотел нанести увечья намеренно. Примирение невозможно. Меня интересует справедливость, показать то, что судейское общество — не мальчики для битья. Какой бы у тебя ни был авторитет, нельзя распускать руки», — цитирует «Чемпионат» Данченкова.

Инцидент между Широковым и арбитром произошёл 10 августа. В настоящее время против экс-футболиста возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Ему грозит до двух лет лишения свободы.

Ранее адвокат Данченкова рассказал, когда начнутся слушания по делу Широкова.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить