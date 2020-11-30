Адвокат Данченкова рассказал, когда начнутся слушания по делу Широкова

Адвокат Александр Островский, представляющий интересы избитого арбитра Никиты Данченкова, рассказал о ходе дела против экс-футболиста сборной России Романа Широкова, напавшего на его подзащитного.

«В эту пятницу (4 декабря. — RT) начнут заслушивать обвинения, свидетелей не будет. Наш прокурор вела дело Ефремова, потому на суде буду шутить и просить её «поднять старые черновики» и вновь запросить 11 лет», — сказал Островский Sport24.

Российского актёра и болельщика «Спартака» Михаила Ефремова приговорили к восьми годам лишения свободы за ДТП, в котором погиб человек.

Инцидент между Данченковым и Широковым произошёл 10 августа. Арбитр показал футболисту красную карточку, после чего экс-игрок сборной России набросился на судью и ударил его в лицо. После того как Данченков упал, Широков попытался добить его ногами.

Ранее избитый Широковым арбитр заявил, что не намерен мириться с экс-футболистом.