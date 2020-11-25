Избитый Широковым арбитр заявил, что не намерен мириться с экс-футболистом

Футбольный арбитр Никита Данченков заявил, что не намерен идти на какие-либо уступки в деле экс-капитана сборной России Романа Широкова.

«Я хочу добиться переквалификации дела на более строгие меры. Возможно, Широков признаёт свою вину для того, чтобы это дело завершилось мягче. Мне хочется справедливого правосудия. А он намерен отделаться лёгким испугом. Минимального наказания требует. Мировое соглашение невозможно. Я пойду до конца. Материальная компенсация меня не интересует. Это дело чести. Хочется показать, что нельзя ни во что не ставить судей. И ещё показать, что каким бы ты ни был человеком, знаменитым, богатым, ты не можешь делать всё, что тебе хочется», — цитирует Данченкова Sport24.

Также избитый арбитр заявил, что если бы Широков искренне извинился за содеянное изначально, то дело можно было бы завершить тихо.

«Если бы он искренне извинился, всё бы было иначе, конечно. Всё можно было решить в первые дни. При первом диалоге даже извинений не было никаких. Он просто хотел это дело замять, поговорить один на один со мной. Но я сразу отказался, так как меня это не интересовало. Я ещё был в состоянии шока, рядом со мной были организаторы турнира, ждали скорой помощи, довели меня до раздевалки. А извинений не было. Я сказал, что ничего не получится, он взял своего ребёнка и уехал», — добавил арбитр.

10 августа в матче любительских команд Данченков удалил с поля Широкова за нецензурную брань и несогласие с его решением. В ответ экс-футболист сборной России ударил судью кулаком в лицо, после чего предпринял попытку добить ногами. Суд квалифицировал дело как нанесение телесных повреждений лёгкой степени.

Ранее адвокат избитого судьи Данченкова прокомментировал первое заседание по делу Широкова.