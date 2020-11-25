Адвокат избитого судьи Данченкова прокомментировал первое заседание по делу Широкова
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«Заседание полностью по нашему сценарию прошло. Мы заявили ходатайство о рассмотрении дела в обычном порядке. В этом деле участвует прокурор из Москвы, которая была прокурором по делу Ефремова. Она нашу позицию поддержала. Иначе и быть не могло. Судья вынес постановление об отмене особого порядка. Рассмотрение дела назначено на 14:00 4 декабря. Сегодня Широков и его адвокат вели себя идеально. Я предложил судье навести порядок в зале суда — подсудимый должен сидеть на скамье подсудимых. Широков и его адвокаты очень возражали», — цитирует Островского Sport24.
10 августа во время матча любительских команд Широков набросился на арбитра, показавшего ему красную карточку. Бывший футболист нанёс судье удар в лицо, после чего предпринял попытку добить его ногами.
По итогам инцидента на Широкова было заведено уголовное дело о нанесении лёгкого вреда здоровью. Потерпевшая сторона намерена добиться смены формулировки на «покушение на убийство».
Ранее сообщалось, что суд над Широковым перенесён на 4 декабря, дело будет рассмотрено в общем порядке.