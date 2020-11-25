Адвокат избитого судьи Данченкова прокомментировал первое заседание по делу Широкова

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Адвокат Александр Островский, представляющий интересы футбольного арбитра Никиты Данченкова, прокомментировал итоги заседания суда по делу об избиении его клиента бывшим капитаном сборной России Романом Широковым.
Адвокат избитого судьи Данченкова прокомментировал первое заседание по делу Широкова
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«Заседание полностью по нашему сценарию прошло. Мы заявили ходатайство о рассмотрении дела в обычном порядке. В этом деле участвует прокурор из Москвы, которая была прокурором по делу Ефремова. Она нашу позицию поддержала. Иначе и быть не могло. Судья вынес постановление об отмене особого порядка. Рассмотрение дела назначено на 14:00 4 декабря. Сегодня Широков и его адвокат вели себя идеально. Я предложил судье навести порядок в зале суда — подсудимый должен сидеть на скамье подсудимых. Широков и его адвокаты очень возражали», — цитирует Островского Sport24.

10 августа во время матча любительских команд Широков набросился на арбитра, показавшего ему красную карточку. Бывший футболист нанёс судье удар в лицо, после чего предпринял попытку добить его ногами.

По итогам инцидента на Широкова было заведено уголовное дело о нанесении лёгкого вреда здоровью. Потерпевшая сторона намерена добиться смены формулировки на «покушение на убийство».

Ранее сообщалось, что суд над Широковым перенесён на 4 декабря, дело будет рассмотрено в общем порядке.

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