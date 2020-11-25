Суд над Широковым перенесён на 4 декабря, дело будет рассмотрено в общем порядке
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- РИА Новости
Об этом сообщает пресс-служба Преображенского суда Москвы. Дело будет рассмотрено в общем порядке. Изначально планировалось, что оно будет рассмотрено в особом порядке, без слушания свидетелей.
10 августа 2020 года Широков избил арбитра Никиту Данченкова во время матча любительского турнира в Москве. Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение в отношении Широкова по статье 115 ч. 2 УК РФ «Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья, совершённое из хулиганских побуждений».
Максимальное наказание по этой статье — два года лишения свободы.
Ранее адвокат Данченкова объяснил, почему считает дело Широкова покушением на убийство.