Суд над Широковым перенесён на 4 декабря, дело будет рассмотрено в общем порядке

Суд по делу бывшего футболиста сборной России Романа Широкова был перенесён на 4 декабря.

Об этом сообщает пресс-служба Преображенского суда Москвы. Дело будет рассмотрено в общем порядке. Изначально планировалось, что оно будет рассмотрено в особом порядке, без слушания свидетелей.

10 августа 2020 года Широков избил арбитра Никиту Данченкова во время матча любительского турнира в Москве. Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение в отношении Широкова по статье 115 ч. 2 УК РФ «Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья, совершённое из хулиганских побуждений».

Максимальное наказание по этой статье — два года лишения свободы.

Ранее адвокат Данченкова объяснил, почему считает дело Широкова покушением на убийство.