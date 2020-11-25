Адвокат Данченкова объяснил, почему считает дело Широкова покушением на убийство

Адвокат Александр Островский, представляющий интересы избитого арбитра Никиты Данченкова, рассказал о ходе дела против экс-футболиста сборной России Романа Широкова.

«Нам не нужны извинения Широкова. Компенсация? У нас не денежное, а уголовное дело. О нанесении телесных повреждений из хулиганских побуждений. Почему это покушение на убийство? В голове человека находятся жизненно важные органы, а у футболиста натренированный десятилетиями удар ноги, от которого мяч летит со страшной силой. Можно было проломить голову или вообще оторвать её. Слишком велика сила удара профессионального футболиста. Вот в этом заключается покушение на убийство», — цитирует Островского Sport24.

10 августа на матче любительского турнира «Кубок Селебрити» Широков, недовольный решением Данченкова, набросился на арбитра и ударил его кулаком в лицо. После этого футболист бросился добивать рефери ногами, ему не позволили этого сделать другие участники матча. 15 сентября на Широкова было заведено уголовное дело по статье об умышленном причинении лёгкого вреда здоровью.

Защита и сам Данченков настаивают на переквалификации статьи с причинения лёгкого вреда здоровью на покушение на убийство.

Ранее избитый Широковым судья Данченков подал заявление о рассмотрении дела в общем порядке.