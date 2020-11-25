Избитый Широковым судья Данченков подал заявление о рассмотрении дела в общем порядке

Футбольный арбитр Никита Данченков, избитый экс-полузащитником сборной России Романом Широковым во время матча любительских команд, выразил своё несогласие с рассмотрением уголовного дела в особом порядке.

Данченков направил мировому судье заявление с просьбой рассмотреть дело в общем порядке с вызовом, допросом свидетелей, а также с исследованием доказательств.

Инцидент с участием Широкова произошёл на любительском турнире 10 августа. Экс-капитан сборной России накричал на судью за то, что он не назначил пенальти, а когда увидел перед собой красную карточку, ударил его в лицо и попытался добить ногами.

Ранее сообщалось, что избитый судья Данченков намерен требовать для Широкова максимального наказания.