Избитый судья Данченков намерен требовать для Широкова максимального наказания

Футбольный судья Никита Данченков высказался о предстоящем заседании по делу Романа Широкова, избившего его во время матча любительских команд в августе 2020 года.

«Основная задача — чтобы это дело не рассматривали в особом порядке. Мы категорически не согласны. Будем требовать максимального наказания для него. Есть ли шансы, что пойдём на мировую? Я думаю, нет. Считаю, что извинения Широкова не были искренними», — цитирует Данченкова «Спорт-Экспресс».

В августе 2020 года Широков избил арбитра Никиту Данченкова во время матча любительского турнира в Москве. Прокуратура столицы утвердила обвинительное заключение в отношении Широкова по статье 115 ч. 2 УК России «Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья, совершённое из хулиганских побуждений».

Максимальная санкция по данной статье — два года лишения свободы. Суд над Широковым состоится 25 ноября.

Ранее адвокат судьи Данченкова рассказал о потере жалобы в Генпрокуратуру по делу Широкова.